Территории школ Мурманска приведут в порядок

7 июля глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин в рамках рабочего объезда оценил ход работ по благоустройству территорий образовательных учреждений.

На трёх из восьми объектов, асфальтирование которых запланировано в этом году, уже выполнены работы по демонтажу старого асфальтового покрытия, выравниванию, засыпке гравия и установке бордюрного камня.

Как сообщает администрация города Мурманска, в 2023 году в рамках субсидии из областного бюджета по государственной программе Мурманской области «Комфортное жильё и городская среда» работы по благоустройству территории будут проведены в следующих образовательных учреждениях: Средние общеобразовательные школы №№18, 23, 26, 38, 56, филиал средней общеобразовательной школы №27, основная общеобразовательная школа№37, гимназия №5.

- Асфальтирование территорий образовательных учреждений стало логичным продолжением действующей в Мурманске уже много лет программы «Дорога в школу». У многих из них территорию не ремонтировали ни разу с открытия. Исправляем ситуацию, - отметил Юрий Сердечкин. - Спасибо правительству региона и губернатору Андрею Чибису за поддержку.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=25303&page=1