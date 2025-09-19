«Территория детства»: новая игровая зона появилась в Мурманске

Вчера на территории МБОУ г. Мурманска №104 состоялось торжественное открытие новой благоустроенной детской площадки в рамках проекта «Территория детства», ставшего победителем конкурса муниципальных образований на получение софинансирования из областного бюджета по программе «На Севере — твой проект».

Новая игровая зона — один из шести реализованных в этом году таких проектов в школах и детских садах города Мурманска.

Основная идея «Территории детства» — создание комфортной, красочной и многофункциональной зоны с прочным игровым оборудованием, разделенной на прогулочные участки. Новое оборудование позволит развивать двигательную активность и самостоятельную игровую деятельность детей, способствуя их познавательному, социально-личностному и физическому развитию.

Участие в открытии приняли врип главы города Мурманска Иван Лебедев и заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска Ирина Андреева.

Праздник начался с выступления скоморохов, затем появился Морской Царь, который обнаружил исчезновение указателей — их, по сюжету, спрятали сказочные персонажи Кикимора и Баба-яга. Дети разделились на две команды и прошли игровые испытания на площадках, взаимодействуя с героями и собирая необходимые предметы. Заключительным аккордом стали совместный танец-флешмоб и раздача подарков.

Особую значимость проекта подчеркивает тот факт, что его успех — во многом результат активной работы педагогов и родителей, проявивших инициативу и целеустремленность. Открытие площадки стало настоящим праздником, подтверждающим, что поддержка инициатив жителей области способствует созданию качественной и востребованной инфраструктуры для детей.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=30866&page=1