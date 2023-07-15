Территория детства в самом сердце столицы Северного флота ждёт гостей

Тёплая погода и выходные дни – отличный повод, чтобы провести время с пользой с детьми. Юных жителей Североморска ждёт детский игровой комплекс на Приморской площади. Там установлено дополнительное оборудование для активных и развивающих игр.

Теперь на площадке появились, например, новые качели, балансиры, игровые комплексы с горками и канатными конструкциями, подробная инструкция по использованию, а также имеется система видеонаблюдения для обеспечения безопасности. Все оборудование сертифицировано в соответствии с законодательством и отвечает нормам и требованиям безопасности.

Администрация флотской столицы убедительно просит всех гостей бережно относиться к оборудованию и пресекать попытки вандализма третьих лиц, чтобы обновленная площадка радовала жителей ЗАТО долгое время.

Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области, детский игровой комплекс на главной площади ЗАТО был установлен в рамках национального проекта «Жильё и городская среда», инициированным Президентом Российской Федерации. Объект был выбран жителями в рамках Всероссийского онлайн голосования за проекты благоустройства в 2021 году.

Фото: https://gov-murman.ru