Территория Кольского ветропарка признана безопасной средой обитания для птиц

Недавно учёные завершили исследование орнитофауны на территории Кольского ветропарка компании ПАО «ЭЛ5-Энерго». По результатам территория признана безопасной средой обитания для птиц.

Орнитологи в течение года изучали миграцию птиц, их видовое разнообразие и сезонную динамику, наличие редких и охраняемых видов. В результате исследование показало, что ветропарк соответствует стандартным требованиям орнитологической безопасности, находится в стороне от основных миграционных маршрутов, на территории отсутствует крупное скопление птиц и интенсивный миграционный поток пролётных видов.

Помимо этого, исследование позволило выявить 55 видов птиц из восьми отрядов и 18 семейств.

Наиболее многочисленными оказались представители отрядов воробьинообразные и ржанкообразные.

38 из 55 видов гнездятся на территории ветропарка. Шесть являются охраняемыми и внесены в Красные книги России и Мурманской области – это белощёкая казарка, лебедь-кликун, степной лунь, кречет, серый журавль и большой кроншнеп.

Как отмечает Минэнерго и ЖКХ Мурманской области, максимальное видовое разнообразие птиц наблюдалось в июне.

ПАО «ЭЛ5-Энерго» уделяет большое внимание вопросам сохранения биологического разнообразия и защиты окружающей среды в регионах присутствия.

Первое орнитологическое обследование было проведено ещё на стадии выбора площадки для строительства ВЭС, чтобы избежать возведения станции в ключевых для птиц местах: на путях миграций, в местах массового гнездования, скоплений на зимовках.

Фото (Валерий ГАШЕК): https://gov-murman.ru/info/news/