Территория у озера Среднего — одно из любимых мест отдыха мурманчан

В Мурманской области продолжается реализация национального проекта «Жильё и городская среда». Одним из объектов, который был благоустроен в 2022 году, стала общественная территория «Зелёная зона у озера Среднего». В рейтинговом голосовании её выбрали почти 40 тысяч мурманчан.

Это одно из любимых мест отдыха северян, проживающих в Восточном микрорайоне, и благодаря реализации нацпроекта территория стала по-настоящему комфортной и современной.

Как сообщает администрация города Мурманска, после реконструкции в сквере появились пешеходные дорожки, скамейки и урны, а также прогулочная терраса у воды. Кроме того, здесь было выполнено озеленение территории на площади более 1150 квадратных метров. Современные системы освещения и видеонаблюдения, детское игровое оборудование, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья, и спортивные тренажеры позволяют мурманчанам любого возраста с пользой проводить время на территории.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=25332&page=1