Территорию МБДОУ №90 планируется включить в перечень объектов благоустройства Мурманска на 2024 год

В региональное отделение Общероссийского народного фронта обратились родители воспитанников детского сада № 90 (улица Свердлова, 46). На территории учреждения имеются выступающие части цементных фундаментов, оборудование нужно обновить.

Сегодня представители Министерства образования и науки Мурманской области, комитета по образованию администрации города Мурманска и Мурманского регионального исполкома Общероссийского народного фронта осмотрели территорию.

Как сообщает администрация города Мурманска, необходимо произвести её планировку с полным демонтажем выступающих частей. Территорию МБДОУ №90 планируется включить в перечень объектов благоустройства на 2024 год.

В 2023 году за счёт средств субсидии из областного бюджета бюджету города Мурманска на осуществление функций административного центра области выполняются работы по благоустройству территорий восьми учреждений образования.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=25338&page=1