Территорию МБДОУ №90 планируется включить в перечень объектов благоустройства Мурманска на 2024 год
В региональное отделение Общероссийского народного фронта обратились родители воспитанников детского сада № 90 (улица Свердлова, 46). На территории учреждения имеются выступающие части цементных фундаментов, оборудование нужно обновить.
Сегодня представители Министерства образования и науки Мурманской области, комитета по образованию администрации города Мурманска и Мурманского регионального исполкома Общероссийского народного фронта осмотрели территорию.
Как сообщает администрация города Мурманска, необходимо произвести её планировку с полным демонтажем выступающих частей. Территорию МБДОУ №90 планируется включить в перечень объектов благоустройства на 2024 год.
В 2023 году за счёт средств субсидии из областного бюджета бюджету города Мурманска на осуществление функций административного центра области выполняются работы по благоустройству территорий восьми учреждений образования.
Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=25338&page=1