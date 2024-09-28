Терроризм, религиозный и молодёжный экстремизм – угрозы безопасности общества и государства

В сентябре текущего года в клубе филиала Нахимовского Военно-морского ордена Почёта училища в г. Мурманске прошёл круглый стол на тему: «Противодействие терроризму и экстремизму – гражданский долг каждого гражданина Российской Федерации».

В мероприятии приняли участие представители руководства филиала, УФСБ России по Северному флоту, воспитанники старших классов училища.

Отмечено, что терроризм, религиозный и молодёжный экстремизм – одна из важнейших угроз безопасности общества и государства, а с учётом деятельности на Ближнем Востоке международных террористических организаций, запрещенных на территории Российской Федерации, – мирового сообщества. Необходимо знать, что с такими социально-опасными явлениями необходимо бороться не только силовым способом, но гораздо важнее предупреждать их возникновение в сердцах и душах человека.

Сотрудники УФСБ России по Северному флоту рассказали о значимости профилактики экстремизма и терроризма на Северном флоте. Напомнили о положениях и основах религии, осудили теракты, в том числе произошедшие в 2023-2024 годах как в России, так и за рубежом, а также продемонстрировали документальный фильм «Терроризм за кадром».

Напомним, в России 3 сентября отмечался День солидарности в борьбе с терроризмом – одна из новых памятных дат в современной истории государства, которая была установлена 6 июля 2005 года. Федеральным законом от 13 марта 1995 г. №32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России» и связана с трагическими событиями в Беслане, когда школу №1 захватили боевики. В результате этого теракта погибли 334 человека, среди которых – 186 детей.

Фото предоставлено УФСБ России по Северному флоту.