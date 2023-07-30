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Мурманская область. Арктика (16+)30.07.23 14:00

«Терский берег – у меня за него болит душа»: губернатор Андрей Чибис провёл встречу с жителями Умбы

28 июля в ходе рабочей поездки в Умбу губернатор Мурманской области Андрей Чибис провёл встречу с жителями. Традиционно глава региона ответил на все поступившие вопросы северян, их обращения оперативно будут взяты в работу.

«Рад быть в Умбе. И я вижу положительные изменения в посёлке. Так, в ближайший месяц мы после ремонта откроем больницу, также сегодня мы открыли «СОПКИ.СПОРТ» – спортивный бесплатный тренажерный зал для нашей молодёжи. Посмотрел, как живут «СОПКИ», как обстоят дела в школе, я уже не говорю про дороги, дворы и малые пространства. Вижу, что многое меняется. Но главное, что это видите вы – жители», – сказал глава региона, открывая встречу.

Одни из вопросов касался приведения в порядок территории автозаправки.

«В Умбе все дороги заасфальтированные, а вокруг автозаправки лужи», – сказала одна из жительниц.

Губернатор Андрей Чибис отметил, что заезжал туда и обратил на это внимание.

«Согласен с вами – это просто неприлично. Мы проработаем с «Роснефтью» этот вопрос», – сказал он.

Пенсионер обратился с вопросом сноса недостроенного здания на окраине Умбы. Он отметил, что оно стало местом игр для детей, а это небезопасно.

«Заброшенные здания и недострои – это наша боль. Они уродуют наши города и посёлки. Но самое главное, конечно, – это безопасность. Мы это понимаем. Только за этот год в области было снесено порядка 30 таких объектов. Постепенно, поэтапно мы будем сносить все такие объекты. Но и детям надо объяснять, что можно делать, а что нельзя», – подчеркнул Андрей Чибис.

Ещё один вопрос касался сохранения уникальной природы Терского берега.

«Терский берег – у меня за него болит душа. Утес в одном месте полностью разрушен, кто-то прямо экскаваторами копает. Как сделать так, чтобы сохранить наши красивые места? Таких же мест больше нет нигде. Терский берег – уникальный. Тут экология, чистые леса. Можно ли сделать так, чтобы туристы приезжали к нам только с гидами? Может брать за посещение деньги?», – обратилась к главе региона местная жительница.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, Андрей Чибис отметил, что эта тема уже поднималась в ходе его визита в Умбу и варианты, как решить вопрос, будут проработаны.

Также на встрече жители задавали вопросы, касающиеся организации автобусных маршрутов, электрификации Кузреки, строительства жилья, ремонта дворовых и общественных территорий, спортивной инфраструктуры, в том числе школьного стадиона и других тем. Все они будут взяты на контроль.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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