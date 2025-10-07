Терский округ крайне перспективен с точки зрения развития туризма

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, одной из тем вчерашнего оперативного совещания стало исполнение в Терском округе губернаторского плана «На Севере — жить!».

Как отметил губернатор Андрей Чибис, в округе активно реализуются программы «Арктическая школа» и «На Севере — твой проект». За шесть лет в сфере образования обновили девять пространств: центры «Точка роста», спортивные и музыкально-физкультурный залы, классы информатики, библиотеку, создан центр сенсорной интеграции. Кроме того, капитально отремонтированы здания стационара и поликлиники в Умбе, отремонтирован фасад и внутренние помещения Дома культуры.

Глава региона подчеркнул, что сегодня Терский округ также становится всё более популярной туристической локацией.

«Терский округ у нас крайне перспективен с точки зрения развития туризма, который очень динамично растёт. И, конечно, нужно активно работать в этом направлении», — сказал Андрей Чибис.

За девять месяцев 2025 года Терский округ посетили уже 7800 человек. Все больше туристов привлекает не только природная красота региона, но и активное развитие туристической инфраструктуры.

Говоря о планах на 2026 год, губернатор отдельно подчеркнул необходимость увеличения выездов мобильных медицинских бригад на юг области и ремонта участка дороги Умба — Варзуга.

«Как мы и договаривались, необходимо улучшить состояние дороги Умба — Варзуга. Мы принимали соответствующие решения, направленные на мотивацию подрядчика. Насколько мне известно, как только жёсткие меры мы по этому поводу предприняли, то и дорогой стали активнее заниматься», — отметил Андрей Чибис.

О том, что удалось сделать в Терском округе за 6 лет и, в этом году, в частности, доложила глава округа Рамиля Хайрулина.