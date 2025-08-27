Терский район наглядно демонстрирует, как системная работа по всем направлениям даёт реальные результаты для людей

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис в начале этой недели совершил рабочую поездку в Терский район, где ознакомился с ходом реализации ключевых социальных и инфраструктурных проектов. В сопровождении главы муниципального образования Рамили Хайруллиной он посетил ряд значимых объектов, которые обновляются в рамках федеральных и региональных программ.

Так, в посёлке Умба глава региона осмотрел ход модернизации спортивной площадки на улице Приморской, где ведутся работы в рамках губернаторского проекта «На Севере — твой проект». На объект выделено 8,2 млн рублей, из которых 7 млн составляют средства областного бюджета. В настоящее время завершены земельные работы и планирование территории, идет установка опор освещения, игрового и спортивного оборудования.

Ещё одним важным объектом программы рабочей поездки стало кафе «UMBA», которое вошло в число проектов-победителей конкурса «Губернаторский старт» 2023 года. Предприниматель Александр Колобов получил грант в размере 2 млн рублей на создание современной гастрономической точки в центре поселка. Этот проект — яркий пример того, как грантовая поддержка помогает создавать новые общественные пространства. Кафе уже стало центром притяжения для местных жителей и туристов, предлагая не только кофе и выпечку, но и блюда традиционной арктической кухни.

Также губернатор посетил кемпинг-парк «Старая Умба» индивидуального предпринимателя Ирины Чеглаковой — ещё одного победителя конкурса «Губернаторский старт», но в 2024 году. На средства гранта в размере 2 млн рублей приобретены четыре современных гостевых домика общей площадью 96 кв. метров, которые уже принимают туристов.

После осмотра объектов, реализованных в рамках конкурса «Губернаторский старт», Андрей Чибис особо подчеркнул их значимость для развития муниципалитета и всего региона.

«Проекты «Губернаторского старта» — это не просто очередная локация, а экономический драйвер развития для нашего региона. Одно современное кафе создаёт рабочие места, поддерживает местных производителей сувениров и продуктов, становится точкой притяжения как для местных жителей, так и для туристов. Такие проекты меняют качество жизни в арктических городах, помогают развивать туризм. И мы будем тиражировать этот успешный опыт и продолжать поддержку инициатив местных предпринимателей», — подчеркнул Андрей Чибис.

Важной частью визита стало посещение отдела истории культуры и быта терских поморов Мурманского областного краеведческого музея в Умбе. В учреждении, которое ежегодно посещают около 10 тысяч человек, в 2023 году прошло обновление экспозиции, появились интерактивные элементы. В 2025 году здесь реализуется грантовый проект «Позабыты позаброшены», посвящённый лесозаготовительной отрасли Терского округа. В рамках этой инициативы на средства гранта «Музеи Русского Севера» уже проведены этнографические исследования и экспедиция, в ходе которых собраны уникальные материалы по истории лесопромышленного комплекса региона. Проект предусматривает создание VR-продукта и выставочного пространства, которые будут представлены как в терском отделе, так и в основном здании музея в Мурманске.

Следующим объектом осмотра стала средняя общеобразовательная школа №4, где в рамках регионального проекта «Арктическая школа» реализуется преобразование школьной столовой в современное кафе. На эти цели направлено 5,3 млн рублей, из которых 5 млн — средства областного бюджета. Работы по созданию модернизированного школьного пространства завершены на 95%. На данный момент уже выполнены демонтажные работы, утепление полов и стяжка цементным раствором, полностью обшиты и покрашены стены, уложена плитка и установлены умывальники. В настоящее время ведется монтаж потолка, а вскоре пройдут работы по установке современного оборудования.

«Создание современных образовательных пространств — наш приоритет. Даже такие, казалось бы, локальные проекты, как преобразование обычной школьной столовой в современное кафе, решают сразу несколько важнейших задач. Во-первых, это качественно новые условия питания для более чем 500 учащихся. Во-вторых, это формирование комфортной, современной среды, где ребята проводят значительную часть дня. И такие проекты в рамках программы «Арктическая школа» мы реализуем по всей области. И это не просто ремонты, это инвестиции в будущее наших детей», — отметил Андрей Чибис.

В ходе поездки глава региона также ознакомился с новой коммунальной техникой — дорожной машиной ЧЛМЗ МД.03 на базе трактора «Беларус», которая приобретена администрацией муниципалитета в этом году за счёт средств резервного фонда правительства Мурманской области. Техника будет использоваться для содержания дорог и благоустройства территории Терского округа.

«Терский округ наглядно демонстрирует, как системная работа по всем направлениям — от образования и спорта до стартапов и сохранения культурного наследия — даёт реальные результаты для людей. Спортивная площадка в Умбе, современное школьное кафе, новая коммунальная техника — все это меняет качество жизни терчан. Особенно важно, что мы сохраняем уникальную поморскую культуру через музейные проекты. Убеждён, что такой комплексный подход в рамках нацпроектов и плана «На Севере —жить!» является залогом устойчивого развития нашего арктического региона», — подвел итоги рабочей поездки губернатор Андрей Чибис.

Завершился визит встречей с жителями посёлка Умба, в ходе которой губернатор обсудил перспективы развития социальной инфраструктуры муниципалитета и ответил на вопросы местных жителей.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/552313/#&gid=1&pid=21