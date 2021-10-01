Тестирование на коронавирус всех заболевших ОРВИ одобряют 4 из 10 москвичей

С 1 октября всем пациентам с симптомами ОРВИ в Москве нужно будет проходить экспресс-тестирование на антиген к коронавирусу. Подобное нововведение одобряют 43% жителей столицы. К такому выводу пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения Москвы.

Обязательное тестирование на антиген к COVID-19 для всех пациентов с симптомами ОРВИ одобряют 43% москвичей. Каждый третий против. Каждый четвертый затруднился с ответом (24%).

Женщины одобряют нововведение чаще мужчин (47 и 40%). Больше всего одобрения инициатива встретила среди москвичей, планирующих вакцинироваться от COVID-19 (51%). Среди уже привитых от коронавируса нововведение поддерживают 46%. Среди антипрививочников — всего 28%.