Тестировщики оценивают свой труд выше всего до 30 лет, программисты — в 30-40 лет, системные администраторы — после 50 лет

В условиях кадрового голода кандидаты 40-49 лет стали более уверенно чувствовать себя на рынке труда и увеличили зарплатные ожидания.

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» выяснил, как с возрастом меняются зарплатные ожидания представителей 20 наиболее популярных профессиональных групп, проанализировав резюме 16000 москвичей с опытом работы по профессии от 1 года, опубликованных в течение последнего календарного года.

В условиях дефицита кадров работодатели снимают лишние барьеры в найме, в частности, негласные пожелания к возрасту кандидатов (официально дискриминация по возрасту вне закона). Как следствие, опытные соискатели стали реже демпинговать на рынке труда: если 3 года назад самые высокие ожидания «SuperJob» фиксировал у соискателей в возрасте 30-39 лет, то сейчас и 40-49-летние кандидаты столь же часто рассчитывают на достойную оплату труда. Ближе к рынку ожидания 30-39-летних, соискатели 40-49 лет — на втором месте.

Средние ожидания менеджеров по продажам и продавцов выше всего в 30—39 лет (150 и 70 тысяч рублей соответственно). У менеджеров по продажам они в рынке, у продавцов — чуть ниже (среднерыночная зарплата составляет 75 тысяч рублей в месяц).

Проектировщики и сметчики в возрасте 30—39 лет также хотят зарабатывать больше (135 и 145 тысяч рублей соответственно). Ближе всего к рыночным зарплатам среди проектировщиков 30—39-летние, среди сметчиков — 40—49-летние (медианная зарплата у тех и других составляет по 130 тысяч рублей).

Среди программистов «1С» самые высокие ожидания — у 30—39-летних (230 тысяч рублей), а ближе к медианным зарплатам 40—49-летние (220 тысяч рублей). Среди тестировщиков ПО больше хочет зарабатывать молодежь до 30 лет (140 тысяч при средней заплате в 150 тысяч). Среди системных администраторов зарплатные ожидания выше и ближе к рынку у тех, кто старше 50 лет (150 и 140 тысяч рублей соответственно).

Самые высокие зарплатные ожидания у хирургов — в возрасте старше 50 лет (150 тысяч рублей), и они в рынке. Средние ожидания медицинских сестер 30 лет и старше также соответствуют рыночным (80 тысяч рублей).

Экономисты старше 30 лет в среднем рассчитывают на заработок в 100 тысяч рублей, юристы старше 30 лет — на 120 тысяч. Ожидания экономистов ниже средних зарплат по рынку (120 тысяч), юристов — соответствуют.

HR-менеджеры старше 40 лет просят зарплату выше, их ожидания близки к средним рыночным заработкам (90 и 95 тысяч рублей соответственно).

Охранники и сварщики выше всего оценивают себя в возрасте до 30 лет (80 и 125 тысяч рублей соответственно), но ближе к рынку зарплата их более зрелых коллег (медианы составляют 75 и 110 тысяч рублей).