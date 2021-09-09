Тестировщики в цене: спрос на них вырос на 183% с начала года и им готовы платить 150 тысяч рублей и больше

Эксперты hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, в преддверии Дня тестировщика, проанализировали более 14 тысяч вакансий, открытых с начала этого года по всей стране и более 24 тысяч резюме тестировщиков и выяснили, какие зарплаты и условия предлагают работодатели и чего хотят сами работники.

Анализ данных 24 тысяч резюме тестировщиков, разместивших информацию о себе за последние два месяца этого года показывает, что больше всего кандидатов на эту профессию приходится на Москву (25% резюме от общего объема), Петербург (18%) и Новосибирскую область (4%). Меньше всего желающих работать тестировщиками в северных регионах страны: Ненецкий и Чукотский АО, Магаданская область – здесь размещены буквально единицы резюме (подробнее на диаграммах).

На регионы СЗФО приходится почти 5 тысяч резюме тестировщиков или каждое пятое в стране. Активно ищут работу калининградские тестировщики (4% или более 200 резюме за последнее время от всего объема в СЗФО). Нужна работа кандидатам из Ленобласти (почти 100 резюме или 2%) и новгородским тестировщикам (более 70 заявок). Чуть менее активны, но тоже выходят на рынок труда тестировщики-соискатели из Карелии, Мурманской и Архангельской области, а также Коми и Псковской области – на каждый регион приходится по 1% резюме на Северо-Западе страны.

Со стороны работодателей – с начала года в целом по России размещено более 14 тысяч вакансий для тестировщиков ПО, что на 183% больше, чем годом ранее. Большая часть таких вакансий приходится на Москву, Петербург, Новосибирскую и Свердловскую области, а также Татарстан – в данном случае географически потребности работодателей совпадают с соискательской активностью.

«Уровень конкуренции в целом по стране среди тестировщиков почти 6 резюме на вакансию. Это значит, что эта профессия очень интересна россиянам. Вероятно, hh.индекс будет расти и дальше, так как компании будут продолжать внедрение новых технологий и открытие новых сайтов и онлайн-площадок и как следствие потребность в новых работниках будет держаться. Соискатели, видя такое развитие, почти наверняка будут заинтересованы в таком сотрудничестве и развитии. Между тем не стоит считать, что профессия тестировщика так проста и общедоступна, она требует обширных знаний и компетенций от работников. Кроме понимания принципов работы и архитектуры ПО, кандидат должен знать программные комплексы и конечно, иметь опыт в сфере. Многие компании ожидают знания различных языков программирования от кандидатов, например язык запросов SQL.

Как правило, часто встречающиеся условия работы у компаний, ищущих тестировщиков: гибкий график и «удаленка», полная занятость, но некоторые работодатели указывают, что исключают переработки и готовы загружать работников не более, чем на 40 часов в неделю. При этом большинство «дорогих» вакансий приходится на иностранные компании с офисами в России», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru по СЗФО.

Интересно, что зарплатные ожидания соискателей-тестировщиков, как правило, ниже того, что предлагают работодатели в этом году. Так, если в целом по России кандидаты ждут зарплату около 45 тысяч, то компании предлагают кратно выше – 75 тысяч рублей 000.

Рейтинг высокооплачиваемых вакансий* для тестировщиков, регионы РФ:

* - в рейтинг попали вакансии с указанием зарплаты.