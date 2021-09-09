Мончегорску будет присвоено звание «Город трудовой доблести»Мобильная ярмарка «Наша рыба» развернётся в центре Мурманска в эту субботу
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)09.09.21 15:00

Тестировщики в цене: спрос на них вырос на 183% с начала года и им готовы платить 150 тысяч рублей и больше

Эксперты hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, в преддверии Дня тестировщика, проанализировали более 14 тысяч вакансий, открытых с начала этого года по всей стране и более 24 тысяч резюме тестировщиков и выяснили, какие зарплаты и условия предлагают работодатели и чего хотят сами работники.  

Анализ данных 24 тысяч резюме тестировщиков, разместивших информацию о себе за последние два месяца этого года показывает, что больше всего кандидатов на эту профессию приходится на Москву (25% резюме от общего объема), Петербург (18%) и Новосибирскую область (4%). Меньше всего желающих работать тестировщиками в северных регионах страны: Ненецкий и Чукотский АО, Магаданская область – здесь размещены буквально единицы резюме (подробнее на диаграммах).

На регионы СЗФО приходится почти 5 тысяч резюме тестировщиков или каждое пятое в стране. Активно ищут работу калининградские тестировщики (4% или более 200 резюме за последнее время от всего объема в СЗФО). Нужна работа кандидатам из Ленобласти (почти 100 резюме или 2%) и новгородским тестировщикам (более 70 заявок). Чуть менее активны, но тоже выходят на рынок труда тестировщики-соискатели из Карелии, Мурманской и Архангельской области, а также Коми и Псковской области – на каждый регион приходится по 1% резюме на Северо-Западе страны.

Со стороны работодателей – с начала года в целом по России размещено более 14 тысяч вакансий для тестировщиков ПО, что на 183% больше, чем годом ранее. Большая часть таких вакансий приходится на Москву, Петербург, Новосибирскую и Свердловскую области, а также Татарстан – в данном случае географически потребности работодателей совпадают с соискательской активностью.

«Уровень конкуренции в целом по стране среди тестировщиков почти 6 резюме на вакансию. Это значит, что эта профессия очень интересна россиянам. Вероятно, hh.индекс будет расти и дальше, так как компании будут продолжать внедрение новых технологий и открытие новых сайтов и онлайн-площадок и как следствие потребность в новых работниках будет держаться. Соискатели, видя такое развитие, почти наверняка будут заинтересованы в таком сотрудничестве и развитии. Между тем не стоит считать, что профессия тестировщика так проста и общедоступна, она требует обширных знаний и компетенций от работников. Кроме понимания принципов работы и архитектуры ПО, кандидат должен знать программные комплексы и конечно, иметь опыт в сфере. Многие компании ожидают знания различных языков программирования от кандидатов, например язык запросов SQL.

Как правило, часто встречающиеся условия работы у компаний, ищущих тестировщиков: гибкий график и «удаленка», полная занятость, но некоторые работодатели указывают, что исключают переработки и готовы загружать работников не более, чем на 40 часов в неделю. При этом большинство «дорогих» вакансий приходится на иностранные компании с офисами в России», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru по СЗФО.

Интересно, что зарплатные ожидания соискателей-тестировщиков, как правило, ниже того, что предлагают работодатели в этом году. Так, если в целом по России кандидаты ждут зарплату около 45 тысяч, то компании предлагают кратно выше – 75 тысяч рублей 000.

 

Рейтинг высокооплачиваемых вакансий* для тестировщиков, регионы РФ:

Вакансия

Зарплата

Город

Lead QA-инженер (Тестировщик)

 

от 200 000 до 450 000 руб. на руки

Москва

Тестировщик ПО / QA / Разработчик тестов

 

от 2 400 до 4 000 USD до вычета налогов

Нижний Новгород

Senior QA Engineer (with Automation)

 

от 3 500 до 5 200 USD до вычета налогов

Санкт-Петербург

QA Engineer to Mobile team (remote)

 

от 250 000 руб. на руки

 

Санкт-Петербург

QA engineer (PyCharm)

 

от 150 000 руб. на руки

Новосибирск

Automation QA Engineer Middle (Java)

 

от 140 000 до 190 000 руб. на руки

Екатеринбург

Ведущий специалист по тестированию

 

от 140 000 руб. на руки

Уфа

Ведущий тестировщик

 

от 120 000 до 150 000 руб. на руки

Красноярск

Ведущий тестировщик / Middle Test Engineer

 

до 120 000 руб. на руки

Калининград

* - в рейтинг попали вакансии с указанием зарплаты.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)В Мурманской области преобладает рынок вторичного жилья, на котором наблюдается дефицит ликвидного предложения
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПЯТЬ ЛЕТ – ВО БЛАГО СЕВЕРЯНМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРАМурманская областная Дума: ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА
-Политбарометр (18+)
ПодробнееАндрей Чибис: принципиальная задача – чистота, прозрачность и легитимность избирательного процесса
-

Последние комментарии

Катя
05.09.21 17:36
У меня ковид и мне не оказывают медпомощь
Комментарий к новости:ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Опасаемся ковида, но не забываем о гриппе – Артём Ладыгин
Ирина
03.09.21 23:42
опять интересный момент... Да, дома открывал Гисмеев. Но ОН ЛИ ИХ строил???? И кто должен собирать жалобы, как не помощник депутата? Это его работа. А наполнение кружков детьми.... Извините, а у веду
Комментарий к новости:СВОИМИ СЛОВАМИ: Кому приходилось отдуваться за народного избранника Гисмеева?
Ирина
02.09.21 23:46
и чего это Светлана тогда помогала выбираться такому человеку? Выгодно было? Вот где реально предательство
Комментарий к новости:СВОИМИ СЛОВАМИ: В политике Гисмеева всегда держали за дурочка
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
-Скоро в эфире18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В Мурманской области установлена новая величина прожиточного минимума-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился на 44 копейки, доллар потерял 31 копейку-PRO Энергетику (18+)Андрей Чибис обсудил с руководством АО «Оборонэнерго» перспективы присоединения к электросетям новых объектов-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 9 сентября-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)В России упрощён порядок заключения, изменения и досрочного прекращения договора ОСАГО
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика