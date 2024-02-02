Мурманский областной онкологический диспансер проведёт День открытых дверейВ магазинах Кольского Заполярья куриные яйца опять подорожали, а по стране – отмечается снижение
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)02.02.24 11:30

Тестовый экспертный выезд на шахту «Каула-Котсельваара» состоялся в рамках программы обучения «Открытая промышленность»

В рамках программы обучения «Открытая промышленность» команда Мурманской области провела тестовый экспертный выезд на шахту «Каула-Котсельваара» АО «Кольская ГМК» и стратегическую сессию, посвящённую вопросам развития промышленного туризма на территории Мурманской области.

В 2023 году был дан старт программе обучения по промышленному туризму «Открытая промышленность», организованной Агентством стратегических инициатив при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ. 

Программа нацелена на повышение престижа рабочих профессий через создание направления промышленного туризма в регионах. Возможность открыто посетить промышленные предприятия и познакомиться с рабочей атмосферой, работающими сотрудниками даст старт не только продвижению и развитию российских производителей, но и позволит повысить качество профориентации молодежи за счет создания системы обмена опытом между поколениями.

В рамках программы специалисты проходят обучение по организации современных туристических маршрутов на промышленных предприятиях и промышленных объектах, учатся подавать информацию и создавать все необходимые условия для интересного и безопасного посещения объекта. 

Команда Мурманской области во главе с заместителем министра развития Арктики и экономики Мурманской области Дмитрием Титаренко посетила тестовую экскурсию на объект АО «Кольская ГМК» - одну из старейших шахт Мурманской области «Каула-Котсельваара». В настоящее время производственная деятельность шахты остановлена, она готовится к консервации, но уже скоро должна стать одним из ключевых объектов туристического кластера в Печенгском округе. Его создание предусмотрено соглашением Мурманской области и «Норникеля». Предполагается, что в индустриальную составляющую кластера войдут Кольская сверхглубокая, остановленный плавцех и «Каула-Котсельваара».

В рамках посещения участники команды, куда входят представители предприятий, комитета по туризму Мурманской области, Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области, Корпорации развития Мурманской области, а также туроператоры, не только смогли экспертно оценить потенциальный продукт, но и провели полевую стратегическую сессию на тему развития промышленного туризма в Мурманской области.

Как сообщает Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, в настоящее время активно обсуждается «новая» жизнь шахты. Эксперты анализируют возможности создания современного туристического объекта на её основе. В комплексе с первым в регионе эколого-индустриальным туристическим маршрутом «Шпиль 555», который поражает гостей контрастом техногенных ландшафтов и нетронутой тундры, объект придаст совершенно новый туристический статус п.Никель.

 

Фото: https://gov-murman.ru

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Нейросеть и бизнес: кто работает с ИИ чаще всего, какие риски и преимущества видят компании СЗФО
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ИТОГИ 2023 ГОДАМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2024«Кто в доме хозяин»: Алла Истомина – о модернизации системы теплоснабжения Мурманской области
-

Последние комментарии

51Xelfr
01.02.24 11:54
Было бы хорошо, если бы журналисты сообщили, а за счёт кого этот рост произошёл: постарались мигранты или уменьшающееся местное население плодиться стало, реагируя на поддержку семей.
Комментарий к новости:В Мурманской области впервые за долгое время выросли показатели по рождению первых детей и на 40% увеличилось количество многодетных семей
Алексей
01.02.24 07:00
Этот закон только усугубит обстановку,люди будут покупать дешёвую зимбуру и травиться и гнать самогон,если в думе совсем с головой не дружат то пускай принимают а тот кто захочет выпить он и так найде
Комментарий к новости:Принятие изменений в законопроект позволит оперативно вводить в отдельных населённых пунктах региона дополнительные ограничения розничной продажи алкогольной продукции
Ольга
26.01.24 02:54
Здраствуйте, 10.12.23г с ДВ была отправлена посылка Супругу в зону СВО, 20.12.23 посылка была передана в вашу службу. Сегодня 47 дней посылка в пути, супруг так и не получил посылку. *** Ольга, мы
Комментарий к новости:Минобороны показало работу специалистов 6 Центрального узла фельдъегерско-почтовой связи ВС РФ, доставляющих почтовые отправления военнослужащим – участникам СВО от родственников
-Правовая консультация (18+)Может ли работодатель уволить сотрудника, воспитывающего в одиночку ребёнка до 16 лет? Ответ знает юрист «SuperJob»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234567891011121314151617181920212223242526272829123
-Скоро в эфире17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)В магазинах Кольского Заполярья куриные яйца опять подорожали, а по стране – отмечается снижение-PRO Валюту (16+)Цены на нефть эталонных марок умеренно поднимаются, доллар США на старте торгов пошёл вверх-PRO Энергетику (18+)На выездном заседании регионального правительства в городе Полярные Зори озвучили итоги работы Кольской АЭС в 2023 году и планы по дальнейшему развитию-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 2 февраля-PRO Нефть и газ (18+)На рабочей встрече вице-премьер Александр Новак и губернатор Андрей Чибис обсудили ход реализации поручения Президента Владимира Путина по газификации Мурманской области-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в феврале
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика