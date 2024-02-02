Тестовый экспертный выезд на шахту «Каула-Котсельваара» состоялся в рамках программы обучения «Открытая промышленность»

В рамках программы обучения «Открытая промышленность» команда Мурманской области провела тестовый экспертный выезд на шахту «Каула-Котсельваара» АО «Кольская ГМК» и стратегическую сессию, посвящённую вопросам развития промышленного туризма на территории Мурманской области.

В 2023 году был дан старт программе обучения по промышленному туризму «Открытая промышленность», организованной Агентством стратегических инициатив при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ.

Программа нацелена на повышение престижа рабочих профессий через создание направления промышленного туризма в регионах. Возможность открыто посетить промышленные предприятия и познакомиться с рабочей атмосферой, работающими сотрудниками даст старт не только продвижению и развитию российских производителей, но и позволит повысить качество профориентации молодежи за счет создания системы обмена опытом между поколениями.

В рамках программы специалисты проходят обучение по организации современных туристических маршрутов на промышленных предприятиях и промышленных объектах, учатся подавать информацию и создавать все необходимые условия для интересного и безопасного посещения объекта.

Команда Мурманской области во главе с заместителем министра развития Арктики и экономики Мурманской области Дмитрием Титаренко посетила тестовую экскурсию на объект АО «Кольская ГМК» - одну из старейших шахт Мурманской области «Каула-Котсельваара». В настоящее время производственная деятельность шахты остановлена, она готовится к консервации, но уже скоро должна стать одним из ключевых объектов туристического кластера в Печенгском округе. Его создание предусмотрено соглашением Мурманской области и «Норникеля». Предполагается, что в индустриальную составляющую кластера войдут Кольская сверхглубокая, остановленный плавцех и «Каула-Котсельваара».

В рамках посещения участники команды, куда входят представители предприятий, комитета по туризму Мурманской области, Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области, Корпорации развития Мурманской области, а также туроператоры, не только смогли экспертно оценить потенциальный продукт, но и провели полевую стратегическую сессию на тему развития промышленного туризма в Мурманской области.

Как сообщает Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, в настоящее время активно обсуждается «новая» жизнь шахты. Эксперты анализируют возможности создания современного туристического объекта на её основе. В комплексе с первым в регионе эколого-индустриальным туристическим маршрутом «Шпиль 555», который поражает гостей контрастом техногенных ландшафтов и нетронутой тундры, объект придаст совершенно новый туристический статус п.Никель.

Фото: https://gov-murman.ru