Тихоокеанские воды добрались до Северного полюса

Учёные Арктического и антарктического научно-исследовательского института в ходе работы дрейфующей полярной станции «Северный полюс-41» зафиксировали присутствие тихоокеанских водных масс в подповерхностном слое воды Северного Ледовитого океана в 250 километрах от Северного полюса.

Присутствие тихоокеанских водных масс обнаружено по гидрохимическим показателям над хребтом Ломоносова в районе 87–88° с.ш. в подповерхностном слое воды. Как сообщает aari.ru, их влияние отражается на гидрохимических характеристиках как поверхностного слоя вод Северного Ледовитого океана, так и нижележащих атлантических вод. Высокое содержание биогенных веществ на поверхности повышает потенциальную биологическую продуктивность этого района. Исследования соотношений гидрохимических показателей по пути дрейфа станции СП-41 помогут обозначить районы распространения и влияния водных масс Тихого и Атлантического океанов, выделить фронтальные зоны, а также определить параметры водообмена между океанами.

Также учёные неоднократно фиксировали существенный рост температуры верхнего подледного слоя воды. Она повысилась до -1,6°С, что выше точки замерзания. При этом, несмотря на низкие температуры воздуха, началось таяние нижней поверхности льда. Всего за время наблюдения этого эффекта с нижней поверхности льда стаяло около 20 сантиметров, что может рассматриваться как подтверждение гипотезы о влиянии на сокращение площади ледяного покрова в Арктическом бассейне процесса «атлантификации» — «продавливания» тёплыми водами атлантического происхождения запирающего слоя и выхода их к поверхности.

Фото: https://www.aari.ru/press-center/news/novosti-aari/tikhookeanskie-vody-dobralis-do-severnogo-polyusa