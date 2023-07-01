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Мурманская область. Арктика (16+)01.07.23 13:00

«Тиндер» уходит, а романы остаются

Интересно, что любой возраст совсем не помеха для отношений на работе. Так, опрос показал, что самый «продуктивный» возраст с точки зрения флирта и производственных романов у опрошенных – это от 35 до 44 лет. Респонденты именно из этой возрастной категории чаще других заводят рабочие романы, причём каждый третий из этой возрастной группы по несколько раз.

Ранее американская компания «Match Group», которой принадлежит ряд онлайн-сервисов знакомств, включая «Tinder», заявила, что завершит уход из России к 30 июня. Между тем служба исследований hh.ru выяснила, что ни работа, ни закрытие платформ онлайн-знакомств совсем не помеха отношениям и производственными романам среди трудящихся.

Исследование hh.ru показывает, что за последние два года число россиян, у которых случались производственные романы выросло на 5 п.п. (с 29% в 2021 году до 34% в 2023). Среди жителей СЗФО также есть такая тенденция: рост на 4% (с 32% до 36% за два года).

Судя по данным опроса, более всего склонны к романам на работе представители сферы розничной торговли (заводили романтические отношения 42% опрошенных представителей этой профсферы), работники сферы консалтинга (41%), ресторанно-гостиничного бизнеса (40%). Реже всего флиртуют с коллегами работники сферы образования (лишь 26% опрошенных) (наглядно на диаграмме 1).

Интересно, что любой возраст совсем не помеха для отношений на работе. Так, опрос показал, что самый «продуктивный» возраст с точки зрения флирта и производственных романов у опрошенных – это от 35 до 44 лет. Респонденты именно из этой возрастной категории чаще других заводят рабочие романы, причём каждый третий из этой возрастной группы по несколько раз.

На втором месте по активности построения отношений с коллегами оказались респонденты от 45 до 54 лет (больше трети опрошенных вступали в романы с коллегами). А вот реже остальных бросаются в омут рабочих романов молодые специалисты (лишь 20% респондентов) (наглядно на диаграмме 2).

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