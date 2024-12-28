То, чего ранее не делалось, сделали учёные экспедиции «Северный полюс-42»

Учёные экспедиции «Северный полюс-42» впервые выполнили детальное картирование глубоководной ветви атлантической воды в южной части хребта Ломоносова в переходный сезон.

Как сообщает aari.ru, наличие хребта Ломоносова, разделяющего евразийскую и амеразийскую части Арктического бассейна Северного Ледовитого океана, было теоретически предсказано советскими океанологами, сотрудниками Арктического и антарктического научно-исследовательского института Яковом Гаккелем и Владимиром Тимофеевым в конце 1940-х годов по скудным, на тот момент, материалам гидрологических зондирований. По их предположениям, температура глубинных слое воды на уровне ниже горизонта 2000 метров в евразийском секторе Арктики примерно на полградуса ниже температуры глубинной воды в амеразийском секторе.

Высокоширотные экспедиции «Север» и «Север-2» в 1948 году полностью подтвердили эту гипотезу, выполнив промеры глубин в центральной части Арктического бассейна. Хребет Ломоносова (наибольшее возвышение – около 800 метров от поверхности океана), представляет собой топографическую преграду, формирующую направление глубинных океанических течений.

«Поток тёплых и соленых вод атлантического происхождения, поступающих в Северный Ледовитый океан из Северной Атлантики, разделяется у южных отрогов хребта на две ветви: мелководная ветвь продолжает движение на восток вдоль континентального склона в Канадский бассейн, а глубоководная ветвь, несущая более тёплую и соленую воду, поворачивает на север и двигается в бассейне Амундсена вдоль хребта Ломоносова к проливу Фрама. Благодаря тому, что дрейф ледостойкой платформы проходил по извилистой траектории, не уходившей далеко от точки исходной постановки, удалось выполнить детальное картирование глубоководной ветви атлантической воды в южной части хребта Ломоносова в переходный сезон, чего ранее не делалось», – рассказал начальник экспедиции «Северный полюс-42» Александр Ипатов.

Фото (ААНИИ): https://vk.com/arcticandantarctic?z=photo-165713521_457246982%2Fwall-165713521_6110