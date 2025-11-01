То, что вчера казалось магией, сегодня пришло в бизнес

В Мурманске завершилась очередная региональная научно-техническая конференция «Арктика — территория цифровизации». Организаторами мероприятия традиционно выступили Союз промышленников и предпринимателей Мурманской области и ПАО «Ростелеком». Конференция прошла при поддержке ООО «Инженерно-техническая фирма».

В этом году в рамках конференции участники обсудили самый широкий спектр вопросов: от цифровизации крупнейших системообразующих предприятий региона и подсчёта биоресурсов с помощью искусственного интеллекта до вопросов бытовых кибер-рисков.

Основными блоками прошедшей конференции стали: цифровизация предприятий Мурманской области в условиях импортозамещения, цифровизация научных исследований в Арктике и вопросы информационной безопасности и искусственного интеллекта.

Системообразующие предприятия региона, включая ФГУП «Атомфлот», мурманский филиал «Росатом Энергосбыт» и ПАО «Ростелеком», поделились успешными кейсами внедрения процессов цифровизации на производстве, а малые предприятия – собственными разработками для автоматизации самого широкого спектра процессов работы предприятий.

Вопросы искусственного интеллекта традиционно вызвали самую оживленную дискуссию. Как отметила директор Мурманского филиала ПАО «Ростелеком» Ольга Шаньгина, «то, что нам казалось магией несколько лет назад, уже пришло в наш бизнес. И сейчас нейросети неразрывно связаны со всеми цепочками процессов ведения предпринимательской деятельности».

Также в рамках конференции были рассмотрены вопросы цифровизации рыбопромышленного комплекса, вопросы информационной безопасности и страхования кибер-рисков.

«Те аспекты цифровизации, которые когда-то обсуждались как перспектива, с годами превратились в реальные проекты наших промышленных предприятий. Сегодня, благодаря многим большим промышленным компаниям и малому бизнесу, мы готовы решать любые задачи», - отметил депутат Мурманской областной Думы Артур Попов в завершение конференции.

Фото предоставлено пресс-центром Союза промышленников и предпринимателей Мурманской области.