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Мурманская область. Арктика (16+)24.06.23 08:45

«То, что я никогда не скажу» - выставка-откровение

23 июня в молодёжном пространстве «СОПКИ.21А» состоялось открытие выставки графики молодой художницы, резидента центра Киры Ширяевой «То, что я никогда не скажу».

Как сообщает vk.com/murmanculture, «То, что я никогда не скажу» – выставка-откровение. У многих из нас есть те слова, которые мы не смогли сказать, по разным причинам. Кто-то ушёл из нашей жизни, резко хлопнув дверью, с кем-то мы расставались очень долго и больно, с кем-то мы просто не успели попрощаться. А есть люди, с которыми мы видимся каждый день, но так и не собрались с силами сказать те самые слова.

«Держать в себе все обиды, горести, радости, восхищения иногда просто невозможно. Хочется говорить всё. Говорить прямо сейчас! Говорить вовремя, потому что потом люди могут не услышать эти слова никогда», - говорит Кира Ширяева.

Гостей выставки ждёт серия графических работ, выполненных в уже узнаваемой стилистике автора, которые будут сопровождаться поэтическими строками собственного сочинения Киры.

Выставка будет работать по 15 июля.

 

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457266224%2Falbum-139605315_00%2Frev

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