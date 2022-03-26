«Точка притяжения»: новый резидент Арктической зоны РФ создаст в Мурманской области комплекс туристических объектов

Многофункциональный туристский комплекс под названием «Точка притяжения» создаст в Мурманской области новый резидент Арктической зоны РФ, компания «Норд Элемент», по соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ). Частные вложения в проект составят более 135 млн рублей.

Новый объект в сфере гостеприимства, способный одномоментно разместить до 130 человек, будет строиться поэтапно в течение пяти лет. До 2027 года в пригороде Колы разместятся более 40 современных гостевых домиков различных категорий с панорамным остеклением и террасами, глэмпинги, кафе. Каркасно-модульные дома, изготовленные местными производителями под ключ, рассчитаны на особенности северного климата. Архитекторы придерживались актуального стиля барнхаус, который сочетает три актуальных течения – лофт, минимализм и бионику, со свойственными ему спокойной цветовой гаммой интерьеров и комфортными планировками внутренних помещений. В домах предусмотрены гостиные, спальни, ванные комнаты, также теплые полы и сауны. Все строения будут органично вписаны в окружающий ландшафт с минимальным вмешательством в природу и сохранением естественного рельефа.

Ещё одной точкой притяжения станет кафе, рассчитанное на 90 гостей. Поклонники гастрономического туризма оценят блюда северной кухни, приготовленные из продуктов и дикоросов Кольского полуострова. Предусмотрено обслуживание как в собственной обеденной зоне или в номерах, так и в формате «возьми с собой».

Резидент АЗ РФ считает, что для реализации проекта выбрано оптимальное место. Круглогодичный комплекс займет территорию площадью около 31 гектара в 15 минутах езды от аэропорта, вдоль магистрали, по которой движется основной поток автомобилей на пути из Санкт-Петербурга в Кольское Заполярье.

«Кольский полуостров с каждым годом набирает популярность как туристское направление. Количество желающих почувствовать ледяное дыхание Арктики и увидеть северное сияние, попасть на морскую рыбалку и посмотреть на китов постоянно растет, а вместе с ним растет и спрос на качественные места размещения. Наш проект нацелен на удовлетворение этого спроса, который есть не только у жителей других регионов нашей страны, но и местных. Несмотря на режим санкций планы менять не собираемся. Причем первую очередь запустим уже к концу 2022 года. Будем предоставлять качественный уровень сервиса, в том числе привлекать надежных туроператоров и радовать наших гостей блюдами кухни русского Севера, чтобы они захотели вернуться к нам снова», - рассказал управляющий директор ООО «Норд Элемент» Александр Засуха.

По информации заместителя директора департамента мониторинга правоприменения Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Марии Бадмацыреновой, сфера туризма – один из лидеров по количеству инвестиционных проектов, реализуемых в Дальневосточном федеральном округе и российской Арктике. Резиденты территорий опережающего развития, свободного порта Владивосток и Арктической зоны РФ создают более 250 турпроектов на общую сумму 189 млрд рублей.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, статус резидента Арктической зоны РФ на сегодняшний день получили 369 инвесторов, реализующих проекты на сумму около 372,5 млрд рублей, которые позволят трудоустроить более 15,8 тысячи северян. При этом Мурманская область является лидером в числе девяти субъектов, на территории которых полностью либо частично распространен преференциальный режим АЗ РФ, – треть заявленных резидентами АЗРФ проектов (129) реализуются в нашем регионе.

Процесс получения статуса резидента АЗ РФ максимально упрощен, подать заявку можно на портале «Arctic Russia».

Фото: https://na-dache.pro/dom/37056-barn-hausy-76-foto.html