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Мурманская область. Арктика (16+)31.08.20 12:00

«Точки роста» - новые вызовы и возможности для системы образования

В рамках августовского педагогического совещания работников образования Мурманской области «Образование 2020/2021: новые вызовы и возможности» на базе МБОУ Кольской СОШ № 2 на прошлой неделе состоялся образовательный интенсив «Школа «Точка роста» - образовательная лаборатория XXI века»

В образовательном интенсиве приняли участие 26 представителей Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», созданных в рамках реализации регионального проекта «Современная школа» в Мурманской области.

С приветственным словом к участникам образовательного интенсива обратилась Ахметшина Светлана Ивановна, начальник отдела общего и дополнительного образования Министерства образования и науки Мурманской области. Светлана Ивановна познакомила присутствующих с первыми итогами реализации проекта по созданию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», планами и перспективами их развития.

В ходе интенсива был представлены практики образовательных организаций Кольского и Кандалакшского районов, г. Мончегорска и г. Оленегорска по вопросу организации деятельности вновь созданных Центров образования «Точка роста» в 2020/2021 учебном году:  «Расширяя границы образования…» (Майзерова Елена Георгиевна, директор МБОУ Кольской СОШ № 2); «Точка роста» как социальное пространство для развития технологических и гуманитарных компетенций учащихся (Смольянинова Ольга Альбертовна, руководитель Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», учитель английского языка МБОУ Гимназия № 1 г. Мончегорска); О нормативном правовом регламентировании деятельности Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (Осипова Екатерина Владимировна, руководитель Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», заместитель директора по УВР МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13» н.п. Высокий); Инновационные возможности Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (Скробот Надежда Анатольевна, руководитель Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», заместитель директора по УВР МБОУ «СОШ №2» г. Кандалакша).

Педагогами МБОУ Кольской СОШ № 2, МОУ Мурмашинской СОШ № 1 и ДДТ Кольского района были проведены мастер-классы по основным направлениям деятельности Центров «Точка роста»:  Курс молодого инженера: основы робототехнического конструирования (Асеев Иван Викторович, педагог предмета «Информатика» Центра образования цифрового и гуманитарного формирования «Точка роста» МБОУ Кольской СОШ № 2);

- Шахматная гостиная: обучение основам шахматной игры (Ипатько Анатолий Васильевич, педагог дополнительного образования ДДТ Кольского района);  Тренинг по основам инженерного дизайна (Бордюгова Олеся Петровна, педагог предмета «Информатика» Центра образования цифрового и гуманитарного формирования «Точка роста» МБОУ Кольской СОШ № 2);  Мастер-класс по оказанию первой медицинской помощи (Фролов Александр Анатольевич, педагог предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» Центра образования цифрового и гуманитарного формирования «Точка роста» МОУ Мурмашинской СОШ № 1).

Впереди широкомасштабная работа по развитию деятельности образовательных центров «Точка роста», общественного пространства для развития общекультурных компетенций, цифровой грамотности, шахматного образования, проектной деятельности, творческой, социальной самореализации детей, педагогов, родителей, пишет управление образования Кольского района.

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