«Точки роста» и «Квантолабы» будут доступны юным северянам с 1 сентября

В рамках нацпроекта «Образование» в Кировске, Апатитах и Кандалакше завершается создание центров дополнительного образования «Точка роста» и «Квантолаб». Министр образования и науки Мурманской области Анна Головина оценила готовность к открытию центров. Также министр проинспектировала ход летней оздоровительной кампании и подготовку учебных заведений муниципалитетов к 1 сентября.

«Точки роста» и «Квантолабы» – это центры образования детей, где будет установлено высокотехнологичное оборудование: квадрокоптеры, 3Д принтеры, очки виртуальной реальности, фрезерно-гравировальные и лазерно-гравёрные станки. «Начинка» центров будет на уровне крупных городских организаций дополнительного образования, – отметила министр образования и науки области Анна Головина. – Но самое важное, что у детей появляются равные возможности вне зависимости от места жительства».

«Точки роста» откроются в школе № 2 Кандалакши и Хибинской гимназии Кировска. «Кватолабы» разместятся в школе № 8 Кировска, Гимназии № 1 в Апатитах и Центре детского творчества «Вега» в Кандалакше. Их открытие состоится 1 сентября, а пока завершаются ремонтные работы, устанавливается техника и мебель.

Также Анна Головина проверила ход проведения ремонтных работ в образовательных организациях. Приказом Министерства образования и науки создана межведомственная комиссия по проведению приемки детских садов, школ, техникумов и вузов. К 20 августа все организации, осуществляющие образовательную деятельность, должны быть полностью готовы к началу нового учебного года.

В школах Кандалакши активно готовятся к визиту комиссии. В школе № 2 Кандалакши практически завершено оформление фасада здания и ремонт кабинетов. Такая же ситуация в школе № 4 Апатитов.

Напомним, на юге области проходит летняя оздоровительная кампания. Лагеря разместились на базе школы № 7 Кировска, школы № 14 Апатитов и в школе № 5 Кандалакши. В условиях распространения COVID-19 смена лагерей была сокращена до 14 дней, количество детей в группах – до 15 человек.

«В детских лагерях соблюдаются все требования Роспотребнадзора: проводится термометрия, влажная уборка, дезинфекция, в помещениях установлены санитайзеры, детские отряды разобщены», – рассказала Анна Головина.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, «Квантолабы» создаются в рамках реализации плана «На Севере – жить.2030». Центры «Точка роста» в рамках регионального проекта «Современная школа». Эти инициативы объединены национальным проектом «Образование». Центры образования детей размещаются в малых городах и поселках.