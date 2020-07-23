«Точки роста» откроются в Ревде и Ловозере в рамках национального проекта «Образование»

В 2020 году в Мурманской области состоится открытие 29 образовательных центров «Точка роста», создаваемых в рамках национального проекта «Образование» в 14 муниципалитетах региона. Ход работ в Ревде и Ловозере проверили заместитель губернатора Мурманской области Елена Дягилева и министр образования и науки Мурманской области Анна Головина.

Представители областного правительства посетили Ревдскую среднюю общеобразовательную школу им. В.С. Воронина и Ловозерскую среднюю общеобразовательную школу, где 1 сентября откроются центры «Точка роста».

«Ревдская школа – крупнейшая в муниципалитете, в ней обучается почти 800 детей. В рамках нацпроекта здесь оборудуют современный образовательный центр «Точка роста». Ремонт помещения центра идёт в соответствии с графиком и практически завершен. Поставка оборудования запланирована на конец июля. В новом учебном году школьники смогут изучать здесь информатику, осваивать навыки 3D-моделирования и работать с квадрокоптерами, заниматься робототехникой и проектной деятельностью, – рассказала министр образования и науки Мурманской области Анна Головина. – Такой же центр откроется в средней школе Ловозера, посещать его смогут 245 учеников. Всего на оснащение «Точек роста» в Ловозерском районе было выделено 2 миллиона 300 тысяч рублей из бюджетов разных уровней».

Как пишет региональное Министерство образования и науки, в рамках поездки представители областного правительства также проверили ход подготовки к летней оздоровительной кампании. По словам заместителя губернатора Мурманской области Елены Дягилевой, из-за пандемии она стартует позже и требует иных управленческих решений. «С 29 июля на базе общеобразовательных школ Ревды и Ловозера начнут работать летние оздоровительные лагеря, которые сможет посещать 100 ребят. К сожалению, эпидобстановка не позволяла открыть их раньше. Чтобы избежать рисков заражения, досуг детей будет организован с учетом противоэпидемических правил и норм, все активности предусматривают дистанцирование и социальное разобщение», – пояснила Елена Дягилева.

В Ловозере правительственная делегация побывала в Северном национальном колледже – филиале Оленегорского горнопромышленного колледжа.

«Филиал оснащен в соответствии со всеми требованиями. Здесь осуществляется подготовка по достаточно редким, но очень важным для региона специальностям «Оленеводство» и «Хозяйка усадьбы». Филиал испытывает нехватку преподавателей по общеобразовательным дисциплинам, мы предложили решить ее современными методами и на время привлечь педагогов дистанционно. Кроме того, за счёт возможностей целевого обучения мы постараемся расширить список специальностей, по которым осуществляет подготовку филиал», – рассказала Анна Головина.