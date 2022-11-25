«Точно растопим лёд!», или Приходите на первый домашний матч ХК «Мурман» в этом сезоне

В эту субботу, 26 ноября, в 13.00 состоится первый домашний матч «Мурмана» в этом сезоне.

В рамках XXXI Чемпионата России Супер лига - 2022-2023 наши хоккеисты на стадионе «Строитель» сыграют с клубом «Кузбасс» из Кемерово. Битва обещает быть жаркой. «Точно растопим лёд, - обещают хоккеисты «Мурмана». - Прямо на стадионе определим лучшего игрока этого матча».

Всех пришедших ждёт вкусная каша, сладкая вата и розыгрыш призов.

Начало развлекательной программы в 12 часов.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-202180401_457243504%2Fwall-149919532_2847