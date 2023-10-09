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Мурманская область. Арктика (16+)09.10.23 08:45

Ток-шоу «Современная женская проза» - подарок от «Научки», которая отмечает 85-летие

В 2023 году «Научка» отмечает юбилей - 85 лет! Специально для читателей областная библиотека подготовила множество сюрпризов.

Встречайте первый из них - ток-шоу «Современная женская проза» с писательницами Екатериной Манойло и Асей Володиной, которое состоится уже в следующее воскресенье, 15 октября, в 17.00 в Центре современного искусства «СОПКИ 21А».

Екатерина Манойло – писательница и литературный критик. Её дебютный роман «Отец смотрит на Запад» задолго до публикации привлёк внимание литературных обозревателей, а также получил премию «Лицей» имени А.С. Пушкина. Героиня романа Катя — дочь русской и казаха — живёт в маленьком приграничном городе, и эти две культуры оказали равное влияние на формирование её личности: противоречивой, сложной, яркой. «Отец смотрит на Запад» - это роман о насилии и свободе, счастье и зависимости, смерти и торжествующей над ней жизни.

Аcя Володина - кандидат филологических наук, преподаватель, переводчик и прозаик. В 2020 году рукопись её дебютного романа «Часть картины» вышла в финал премии «Лицей» и попала в длинный список премии интеллектуальной литературы им. А. Зиновьева. Её вторая книга «Протагонист» — классический «университетский роман», академическая трагедия, где мощный психологический пласт вплетён в нелийнейный сюжет и экспериментальную форму нарратива.

Как пишет vk.com/murmannauchka, это мероприятие нельзя пропустить всем, кто неравнодушен к современной русскоязычной прозе и новой волне женского письма. Вход свободный. (16+)

 

Фото:  https://vk.com/murmannauchka?z=photo-44573273_457265291%2Falbum-44573273_00%2Frev

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