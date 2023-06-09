Ток-шоу «Современный герой — куда мы идём»

Литература — лучшее средство для понимания глубинных общественных изменений, происходящих в разные эпохи. О том, каков он, современный литературный герой, есть ли в нем что-то героическое, и какие персонажи сейчас интересуют авторов, об этом в пространстве «СОПКИ.21А» пойдёт разговор с Максимом Замшевым и Исламом Ханипаевым.

Как пишет vk.com/murmanculture, Максим Замшев – поэт, прозаик, критик. В 1999 году вышла первая книга его стихотворений «Ностальгия по-настоящему». Максим Адольфович – исполнительный секретарь правления Московской городской организации Союза писателей России, секретарь Правления Союза писателей России, секретарь исполкома МСПС, главный редактор журнала «Российский колокол», руководитель Конгресса писателей русского Зарубежья. Лауреат литературных премий имени Николая Рубцова, Николая Гумилева, Александра Грибоедова, Дмитрия Кедрина, Сергея Михалкова. «Концертмейстер» (2020, литературная премия им. Фёдора Абрамова «Чистая книга» в номинации «Современная проза», 2021 – Премия Читателя).

Ислам Ханипаев — режиссёр, сценарист, писатель. Автор нескольких короткометражных фильмов и полнометражного художественного фильма «Система 05». Обладатель более 15 наград в области кинематографии. С 2014 года начал писать большую прозу. Ставшая лауреатом литературной премии «Лицей» в 2021 году рукопись «Типа я» на тот момент была шестым его романом. Роман «Типа я», финалист литературных премий «НОС», «Национальный бестселлер» и «Ясная Поляна», в последней так же победитель в номинации «Читательское голосование».

Встреча состоится 11 июня в 17.00 в пространстве «СОПКИ.21А» Мурманска.

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457265968%2Falbum-139605315_00%2Frev