Токари и слесари стали самыми востребованными специалистами в российской авиаотрасли
Эксперты hh.ru выяснили, как изменился спрос на персонал в авиационной отрасли России, какие специалисты наиболее востребованы и кому предлагают самые высокие зарплаты.
По итогам первого квартала 2025 года компании из авиационной отрасли России (авиаперевозки + авиапромышленность) разместили 33,5 тысячи вакансий на hh.ru. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года спрос на специалистов остался примерно на том же уровне (-1,4%). Среди регионов больше всего вакансий приходится на Москву – 6,2 тысячи предложений или 18%, Московскую область – 9%, Санкт-Петербург – 8%, Татарстан – 5%, а также Башкортостан – 4%. Также в рейтинг регионов с наибольшим спросом на авиастроителей попали Нижегородская и Ленинградская области.
За три месяца этого года в российской авиационной отрасли больше всего искали токарей, фрезеровщиков, шлифовщиков – на них пришлось 3,3 тысячи вакансий или каждое десятое предложение. 8% вакансий было опубликовано для поиска слесарей, 7% - для разнорабочих. Закрывают топ-4 инженеры-конструкторы и инженеры проектировщики – на них пришлось 4% всех предложений (наглядно на диаграмме).
Что касается заработных плат в авиаотрасли, 70% вакансий за первый квартал размещены с доходом от 65 тысяч рублей. Почти половина (45%) - от 125 тысяч рублей, 22% - от 185 тысяч рублей, а 8% - от 245 тысяч рублей.
Самые высокие зарплатные предложения на сегодня:
- Ведущий инженер-программист С++ - от 350 000 ₽ за месяц, на руки https://hh.ru/vacancy/118175207.
- Ведущий менеджер по продажам - от 350 000 ₽ за месяц, на руки https://hh.ru/vacancy/118615037.
- Директор по качеству - от 350 000 ₽ за месяц, до вычета налогов https://hh.ru/vacancy/119129810.
- Консультант отдела бизнес-анализа - от 260 000 ₽ за месяц, до вычета налогов https://hh.ru/vacancy/118309517.
- Ведущий менеджер по продажам логистических услуг - от 200 000 до 450 000 ₽ за месяц, до вычета налогов https://hh.ru/vacancy/118765013.