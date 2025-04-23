Токари и слесари стали самыми востребованными специалистами в российской авиаотрасли

Что касается заработных плат в авиаотрасли, 70% вакансий за первый квартал размещены с доходом от 65 тысяч рублей. Почти половина (45%) - от 125 тысяч рублей, 22% - от 185 тысяч рублей, а 8% - от 245 тысяч рублей.

Эксперты hh.ru выяснили, как изменился спрос на персонал в авиационной отрасли России, какие специалисты наиболее востребованы и кому предлагают самые высокие зарплаты.

По итогам первого квартала 2025 года компании из авиационной отрасли России (авиаперевозки + авиапромышленность) разместили 33,5 тысячи вакансий на hh.ru. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года спрос на специалистов остался примерно на том же уровне (-1,4%). Среди регионов больше всего вакансий приходится на Москву – 6,2 тысячи предложений или 18%, Московскую область – 9%, Санкт-Петербург – 8%, Татарстан – 5%, а также Башкортостан – 4%. Также в рейтинг регионов с наибольшим спросом на авиастроителей попали Нижегородская и Ленинградская области.

За три месяца этого года в российской авиационной отрасли больше всего искали токарей, фрезеровщиков, шлифовщиков – на них пришлось 3,3 тысячи вакансий или каждое десятое предложение. 8% вакансий было опубликовано для поиска слесарей, 7% - для разнорабочих. Закрывают топ-4 инженеры-конструкторы и инженеры проектировщики – на них пришлось 4% всех предложений (наглядно на диаграмме).

Что касается заработных плат в авиаотрасли, 70% вакансий за первый квартал размещены с доходом от 65 тысяч рублей. Почти половина (45%) - от 125 тысяч рублей, 22% - от 185 тысяч рублей, а 8% - от 245 тысяч рублей.

Самые высокие зарплатные предложения на сегодня: