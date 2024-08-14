Токари оказались самыми востребованными в судостроении

Топ фактов об отрасли по итогам за 7 месяцев 2024 года Эксперты hh.ru проанализировали рынок труда в судостроительной отрасли и на основе аналитики вакансий и резюме собрали топ фактов о сфере.

Топ фактов об отрасли по итогам за 7 месяцев 2024 года

Эксперты hh.ru проанализировали рынок труда в судостроительной отрасли и на основе аналитики вакансий и резюме собрали топ фактов о сфере.

Факт 1. По итогам за семь месяцев 2024 года российские работодатели, связанные со сферой судостроения и судоремонта, разместили на hh.ru более 16 тысяч вакансий, превысив прошлогодний спрос на кадры на 22%. Пиковым по спросу на персонал с начала года были март и июль, в эти месяцы работодатели разместили 3,7 тысячи и 3,3 тысячи вакансий соответственно. При этом относительно 2022 года спрос на рабочих и специалистов в судостроении в целом на по стране выросла уже на 155% (наглядно на графике).

Факт 2. Работодатели на Северо-Западе страны за семь месяцев этого года успели разместить более 5 тысяч новых вакансий, связанных со сферой судостроения и ремонта. Это на четверть (+26%) превышает прошлогодние показатели. Абсолютным лидером и в целом по РФ, и в СЗФО по «аппетитам» работодателей традиционно остается Петербург: здесь частные и государственные компании из судовой сферы разместили почти 4 тысячи вакансий. Что на 31% больше, чем в 2023 году. В целом в Петербурге в сфере судостроения размещается каждая четвёртая вакансия по стране.

Факт 3. Среди других регионов СЗФО на втором месте по количестве рабочих мест в судостроении – Ленобласть (более 500 вакансий). По сравнению с прошлым годом спрос на кадры у судостроителей Ленобласти вырос на 6%. При этом абсолютным лидером по росту спроса на судостроителей по итогам за семь месяцев этого года по сравнению с 2023 стала Архангельская область, здесь работодателям потребовалось на 91% больше новых работников, чем раньше.

Регион СЗФО Доля вакансий от всего объёма в отрасли Рост спроса на кадры за год Санкт-Петербург 26% 31% Ленинградская область 3% 6% Калининградская область 2% 34% Мурманская область 1% 17% Архангельская область 1% 91% Республика Карелия 1% 32% Вологодская область 0,2% -34% Псковская область 0,2% -54% Республика Коми 0,1% 22% Новгородская область 0,1% -68%

Факт 4. Самыми востребованными профессиями, представителей которых чаще всего искали компании-судостроители с января по июль этого года стали токари (10% или каждое десятое рабочее место), слесари, инженеры-конструкторы, сварщики и разнорабочие. На эти шесть профессий приходится более трети всего объёма рабочих мест с начала года в отрасли (наглядно на диаграмме 1).

Факт 5. Жители СЗФО оказались одними из самых активных соискателей в сфере судостроения. Так, петербуржцы оказались самыми заинтересованными среди других россиян, строящих карьеру на флоте или в судостроении. С начала года каждое второе резюме в отрасли размещали именно жители Петербурга. Также в топ регионов с самыми активными соискателями в судостроительной отрасли вошли Ленинградская (6 место по активности соискателей, желающих строить и ремонтировать корабли), Архангельская (7 место), Калининградская (8 место), Мурманская (12 место) области (наглядно на диаграмме 2).

Факт 6. Зарплаты в судостроении достигли 91,9 тысячи рублей, что превышает доход судоремонтников в прошлом году на 11,4 тысячи больше. Одни из самых высоких зарплат судоремонтникам предлагают работодатели Архангельска (186 тысяч рублей), на втором мест по уровню зарплат судостроителей компании из Северодвинска (125,6 тысячи рублей), компании из Мурманска на третьем месте (116 тысяч рублей). Также высокие зарплаты предлагают судостроителям работодатели из Гатчины (110 тысяч рублей), Петербурга (102,7 тысячи рублей), Калининград (87,5 тысячи рублей), Всеволожска (85 тысяч рублей), в Кронштадте (83 тысячи рублей), в Петрозаводске (80 тысяч рублей).

Факт 7. Совместный опрос Службы исследований hh.ru и Кингисеппского машиностроительного завода (КМЗ) показал, что свыше 90% работодателей из сферы судостроения испытывают острый дефицит персонала. Более того, компании заявляют, что им на 71% стало сложнее набирать персонал. И наибольшие трудности судостроительная отрасль сейчас испытывает в поиске и подборе специалистов и рабочих. Причём по сравнению с 2023 годом сложность поиска рабочих для нужно судостроения выросла сразу на 24%. Специалистов отраслевикам стало искать на 9% сложнее (о кадровых проблемах сообщили сразу 60% опрошенных компаний).

Чтобы справиться кадровыми дефицитом работодатели из судостроения применяют сразу целый арсенал решений. Так, 76% повышают зарплаты причём как текущим, так и новым специалистам. Ещё 65% заявили, что работают с вузами и ссузами, занимаясь профориентационной работой. Ещё 53% прокачивают бренд работодателя, донося, чем хороша их компания и почему быть рабочим в судостроении престижно.

Также компании поделились мнением, что нужно сделать, чтобы исправить кадровую ситуацию. 47% работодателей ратуют за увеличение количества бюджетных мест в профильных вузах. 41% считают, что нужно срочно менять государственную политику в части популяризации инженерных и рабочих специальностей. Столько же добавляют, что нужна государственная программа по переквалификации, направленная на усиление отрасли (наглядно на диаграмме 3).

* - учитывались компании, указавшие подотрасли: «Судостроение» и «Судоремонт» в отрасли «Тяжёлое машиностроение».