Токари, врачи и фармацевты возглавили рейтинг самых дефицитных специалистов в Мурманской области по итогам лета

Рейтинг самых дефицитных специалистов июля возглавили токари – на одну вакансию приходится 0,3 резюме, что говорит об острой нехватке соискателей. Ещё две специальности, где резюме открыто меньше, чем вакансий – это врачи (0,3) и фармацевты (0,5 резюме на вакансию).

Служба исследований hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, проанализировала соотношение активных резюме и вакансий по итогам за последние 30 дней и составила рейтинг самых дефицитных специалистов в Мурманской области.

Рейтинг самых дефицитных специалистов июля возглавили токари – на одну вакансию приходится 0,3 резюме, что говорит об острой нехватке соискателей. Ещё две специальности, где резюме открыто меньше, чем вакансий – это врачи (0,3) и фармацевты (0,5 резюме на вакансию).

Также в топ-20 наиболее дефицитных специалистов на конец июля вошли мерчандайзеры (0,7 резюме на вакансию), геодезисты и повара (0,8), продавцы-консультанты, кассиры (1), операторы call-центров и монтажники (1,1). Высок дефицит* торговых представителей (лишь 1,1 резюме на рабочее место). Работодатели испытывают нехватку кандидатов на места прорабов и мастеров СМР (лишь 1,3 резюме на вакансию), а также на позиции ветеринаров и парикмахеров (наглядно на диаграмме).

«Показательно, что почти все специализации, вошедшие в топ-20 наиболее дефицитных, относятся к большой профессиональной группе рабочего и производственного персонала. Предприятия остро нуждаются в «синих воротничках», сегодня эту категорию вполне можно назвать производственной элитой, в том числе и с точки зрения предлагаемых зарплат. В каждой третьей вакансии для рабочего персонала сегодня указана зарплата на 20 тысяч выше, чем средняя по рынку, а в каждой шестой - в два раза выше средней. Так работодатели стараются не только переманить персонал у компаний-конкурентов, но и привлечь людей из других профессиональных сфер», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО.

Напомним, ранее опрос hh.ru показал, что среди тех мурманчан, которые не являются квалифицированными рабочими, только 34% ни при каких условиях не готовы сменить свою нынешнюю профессию на рабочую специальность. Ещё 3% ранее уже освоили рабочую специальность, но не работают по ней и не собираются. При этом 39% опрошенных готовы сменить профессию на квалифицированную рабочую специальность только в случае крайней необходимости, 13% - в случае бесплатного обучения новой специальности, ещё 13% - в случае гарантированного трудоустройства.

* - уровень дефицита кадров определяется экспертами hh.ru через соотношение количества резюме к количеству вакансий, при этом комфортной для рынка труда нормой считается баланс 5,0-7,9 резюме на одну вакансию, что говорит о достаточном выборе работы у соискателей, и кандидатов - у работодателей. Значения индекса ниже четырех резюме на вакансию свидетельствует о том, что на рынке труда есть дефицит кадров. И чем ниже значение индекса, тем серьезнее кадровый голод.