Только 1 из 12 россиян собирается использовать отгулы или отпуск для дополнительного отдыха на 8 Марта

8% работающих россиян намерены использовать отгулы и отпускные дни, чтобы продлить отдых на 8 Марта. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны.

В марте не будет сокращенной рабочей недели, хотя Международный женский день приходится на субботу. Дополнительный выходной правительство перенесло на 13 июня.

8% работающих россиян хотят продлить свой отдых на 8 Марта, используя для этого отпуска или отгулы. У 64% опрошенных нет подобных планов. А 15% пока не определились.

Среди тех, кто хочет отдохнуть дольше, работники в возрасте от 35 до 45 лет (13%). Чаще всего же увеличить время отдыха хотят граждане, чей доход составляет от 100 тысяч рублей в месяц (16%).

Интересно, что мужчины чаще, чем женщины, планируют продлить выходные с помощью отпусков и отгулов: 10 и 6% соответственно. Примерно столько же респондентов продлевали время отдыха и на 23 февраля в этом году: 13% мужчин и 6% женщин. А в прошлом году, когда на 8 Марта пришлось 3 дня отдыха, отпуска и отгулы к ним присоединяли каждый девятый россиянин и каждая десятая россиянка.

Время проведения опроса: 6—26 февраля 2025 года.