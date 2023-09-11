Только 1 из 2 работающих россиян, состоящих в браке или отношениях, смог взять отпуск вместе со второй половиной

Эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» узнали, получается ли у россиян брать отпуска одновременно с любимыми. В опросе приняли участие экономически активные граждане из всех округов страны, состоящие в браке или отношениях, где оба имеют постоянную работу.

Взять отпуск одновременно со своей второй половиной в этом году получилось у 54% респондентов. 28% хотели бы отдохнуть вдвоем, но взять отпуск в одно время по разным причинам не удалось. 6% признались, что не состыковывали отпуска и не планируют этого, так как не хотят отдыхать вместе.

Чаще остальных берут отпуск в одно время с любимыми россияне моложе 34 лет (62%). Респонденты, состоящие в официальном браке, согласовывают отпуска чаще, чем те, чьи отношения не зарегистрированы (56 и 45% соответственно).

Время проведения опроса: 5—7 сентября 2023 года.