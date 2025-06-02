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Мурманская область. Арктика (16+)02.06.25 18:00

Только 14% родителей поддержат любое решение ребёнка в выборе профессии

Главной карьерной страшилкой для детей по-прежнему является профессия дворника. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 матерей и отцов из всех округов страны.

8% россиян категорически не желают, чтобы их дети работали дворниками. Ещё по 5% больше всего опасаются, что их наследники станут уборщиками или продавцами. Для 1 из 20 родителей в стоп-листе и военные специальности.

По 4% родителей отвергают профессии разнорабочего, медика, чиновника, полицейского или артиста. 3% респондентов всерьез беспокоит перспектива того, что их ребенок может стать блогером. Также 3% не желают, чтобы их дети пошли по учительской стезе.

Ещё по 2% не хотели бы, чтобы их дети работали официантами, грузчиками, курьерами или водителями. Также по 2% родителей выступили против офисных позиций: юристов, бухгалтеров или менеджеров различных специализаций.

14% опрошенных заявили, что примут любой профессиональный выбор ребёнка. За 5 лет количество понимающих родителей выросло (в 2020 году таковых было лишь 8%).

Отцы чаще, чем матери, опасаются, что их дети пополнят ряды чиновников. Россиянки, в свою очередь, больше тревожатся, что ребёнок станет уборщиком, продавцом, медиком или блогером.

Время проведения опроса: 5—28 мая 2025 года.

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