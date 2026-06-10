Только 15% россиян относятся к испытательному сроку отрицательно

К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие экономически активные граждане.

Спокойно к испытательному сроку при приёме на работу относятся 44% опрошенных, ещё 35% воспринимают его с пониманием. Доля тех, кому эта HR-практика неприятна, составила 15%.

Мужчины и женщины почти одинаково относятся к испытательному периоду.

Самые категоричные — респонденты 35—45 лет (среди них отрицательно настроены 19%).

Испытательный срок чаще раздражает обладателей среднего профессионального образования (18%), чем закончивших вуз (12%).

Среди респондентов с доходом от 150 тысяч рублей оказалось больше как тех, кто настроен к испытательному сроку спокойно, так и тех, кто отрицательно (51 и 18% соответственно).

Россияне, которым уже приходилось трудоустраиваться с испытательным сроком, реагируют спокойнее, а негатива больше у не проходивших испытания при приеме на работу.

Время проведения опроса: 25 мая — 2 июня 2026 года.