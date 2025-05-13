Только 16% компаний организуют выездные спортивные мероприятия для сотрудников

Фитнес-платформа для домашних тренировок «FitStars» и российская платформа онлайн-рекрутинга hh.ru провели исследование и выяснили, насколько активно в России проводятся корпоративные спортивные мероприятия этой весной, а также насколько спортивные соревнования популярны у работников.

Совместный опрос «FitStars» и hh.ru показал, что этой весной лишь каждая шестая (16%) компания в России организует выездные спортивные мероприятия для своих сотрудников. При этом среди тех сотрудников, кто к ним проявляет интерес и участвует, есть значительные различия в зависимости от пола, возраста, региона и профессиональной сферы.

Согласно данным, мужчины немного чаще принимают участие в таких мероприятиях (18%), чем женщины (15%). Наибольший интерес к спортивным выездам проявляют сотрудники в возрасте 35-44 и 55 лет и старше, где положительные ответы составляют по 18%.

Региональные различия также значительны: в Кемеровской области 24% респондентов сообщили об организации на работе выездных спортивных мероприятий, в то время как в Воронежской области этот показатель составляет всего 8%. В других регионах, таких как Московская область и Санкт-Петербург, участие в спортивных выездах составляет 15% и 12% соответственно, что также ниже среднего уровня по стране.

Профессия тоже влияет на участие сотрудников в выездных спортивных мероприятиях. В сфере управления персоналом и тренингов 26% респондентов активно участвуют в таких мероприятиях, что может быть связано с их пониманием важности командного духа и мотивации. В сфере искусства и массмедиа только 6% сотрудников участвуют в спортивных выездах. В сфере ИТ и финансов участие составляет 14% и 18%. В то же время, в сфере производства и логистики участие составляет 10%.

По словам Арины Марковой, руководителя B2B направления «FitStars» и эксперта в области корпоративного спорта, спортивные мероприятия могут стать важной частью корпоративной культуры: «Здесь все зависит от множества факторов: что за компания, кто сотрудники, удаленка, география, ценности компании и ее бюджет.

Это эффективный способ подружить команду и заменить привычные корпоративы в ресторане активной и полезной деятельностью. Это способ узнать своих сотрудников с новой стороны и показать себя, я имею в виду руководство. Мне кажется, что это должна быть традиция. День спорта в компании! И люди начнут к этому привыкать».

По словам Арины Марковой, руководителя B2B направления «FitStars», спортивные мероприятия – важная часть корпоративной культуры. Их организация зависит от множества факторов, таких как тип компании, состав сотрудников, удалённая ли работа, география, ценности компании и бюджет.

Эксперт отмечает, что это эффективный способ сплотить команду и заменить традиционные корпоративы в ресторане на активную и полезную деятельность. Для команды и руководства подобные мероприятия – возможность узнать своих сотрудников с новой стороны и показать себя. «Мне кажется, что это должна быть традиция. День спорта в компании! И люди начнут к этому привыкать», – комментирует эксперт.