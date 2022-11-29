Только 16% опрошенных компаний в России готовы принять на работу начинающих ИТ-специалистов, окончивших онлайн-курсы

В рамках опроса hh.ru проведенного среди работодателей России выяснилось, что лишь 16% компаний готовы рассмотреть и принять на работу junior (начинающих) ИТ-специалистов, имеющих в базе образования только онлайн ИТ-курсы.

«Опрос российских работодателей показал, что шансы найти работу начинающим специалистам, имеющим в бэкграунде лишь онлайн-курсы без успешно реализованных кейсов, проектов и идей достаточно малы. Так, более 70% опрошенных работодателей, нанимающих ИТ-специалистов заявили, что их компании не практикуют приём на работу джунов, которые имеют в базе лишь онлайн-курсы без какой-либо осязаемой практики, стажировки или опыта. 16% готовы рассмотреть малоопытных кандидатов. Остальные участники опроса затруднились ответить.

В данном случае решение работодателей отдать преимущество кандидатам, имеющим опыт реализации каких-либо ИТ-проектов или заказов, легко понять. В сложных условиях рынка, когда изменения наступают крайне быстро, компании не могут позволить себе длительный онбординг новичков без опыта, их обучение и наставничество. Сейчас бизнес делает ставку на опытных, самостоятельных и быстро обучающихся специалистов, которые могут не только стремительно влиться в коллектив, но и принести новые проекты, контакты, связи и наработки для развития компании», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад.

Ещё один важный момент для понимания рынка труда – готовность работодателей выплачивать зарплату выше средней по рынку работникам, обладающим необходимыми для компании навыками и компетенциями. Так, больше половины (56%) российских работодателей признались, что у них в компании есть практика выплаты повышенных зарплат для сотрудников, обладающих глубокими компетенциями по профессии. Правда касаются такие привилегии не всех специальностей, как правило, инженерных, диджитал и рабочих направлений.

А вот в 13% компаний практика доплат за профессиональные компетенции есть и касается всех работников. Ещё у 12% работодателей есть желание ввести такое материальное поощрение для профессионалов, но пока нет финансовых возможностей. И ещё у 13% компаний пока нет планов на подобные выплаты сотрудникам за углубленные профнавыки. Остальные 5% затруднились ответить.

Также напомним, что одним из важнейших надпрофессиональных навыков, который должен быть у ИТ-специалистов, российские работодатели называют способность работать самостоятельно, без помощи коллег или начальства, а также готовность к постоянному обучению.