Днём в библиотеку, а вечером – на хоккейНа первой региональной астрологической конференции утвердили Ассоциацию астрологов Арктики
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)29.11.22 12:00

Только 16% опрошенных компаний в России готовы принять на работу начинающих ИТ-специалистов, окончивших онлайн-курсы

В рамках опроса hh.ru проведенного среди работодателей России выяснилось, что лишь 16% компаний готовы рассмотреть и принять на работу junior (начинающих) ИТ-специалистов, имеющих в базе образования только онлайн ИТ-курсы.

«Опрос российских работодателей показал, что шансы найти работу начинающим специалистам, имеющим в бэкграунде лишь онлайн-курсы без успешно реализованных кейсов, проектов и идей достаточно малы. Так, более 70% опрошенных работодателей, нанимающих ИТ-специалистов заявили, что их компании не практикуют приём на работу джунов, которые имеют в базе лишь онлайн-курсы без какой-либо осязаемой практики, стажировки или опыта. 16% готовы рассмотреть малоопытных кандидатов. Остальные участники опроса затруднились ответить.

В данном случае решение работодателей отдать преимущество кандидатам, имеющим опыт реализации каких-либо ИТ-проектов или заказов, легко понять. В сложных условиях рынка, когда изменения наступают крайне быстро, компании не могут позволить себе длительный онбординг новичков без опыта, их обучение и наставничество. Сейчас бизнес делает ставку на опытных, самостоятельных и быстро обучающихся специалистов, которые могут не только стремительно влиться в коллектив, но и принести новые проекты, контакты, связи и наработки для развития компании», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад.

Ещё один важный момент для понимания рынка труда – готовность работодателей выплачивать зарплату выше средней по рынку работникам, обладающим необходимыми для компании навыками и компетенциями. Так, больше половины (56%) российских работодателей признались, что у них в компании есть практика выплаты повышенных зарплат для сотрудников, обладающих глубокими компетенциями по профессии. Правда касаются такие привилегии не всех специальностей, как правило, инженерных, диджитал и рабочих направлений.

А вот в 13% компаний практика доплат за профессиональные компетенции есть и касается всех работников. Ещё у 12% работодателей есть желание ввести такое материальное поощрение для профессионалов, но пока нет финансовых возможностей. И ещё у 13% компаний пока нет планов на подобные выплаты сотрудникам за углубленные профнавыки. Остальные 5% затруднились ответить.

Также напомним, что одним из важнейших надпрофессиональных навыков, который должен быть у ИТ-специалистов, российские работодатели называют способность работать самостоятельно, без помощи коллег или начальства, а также готовность к постоянному обучению.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Как частичная мобилизация изменила рынок труда
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Домашнему насилию нет оправдания! БУДЬ ДОБРЕЕ КО МНЕ...Домашнему насилию нет оправдания! БУДЬ ДОБРЕЕ КО МНЕ...Домашнему насилию нет оправдания! БУДЬ ДОБРЕЕ КО МНЕ...
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Мурманске на очередном пленуме обкома КПРФ обсудили итоги муниципальных выборов
-

Последние комментарии

Юлия
25.11.22 23:31
Мурманск вперед!!!
Комментарий к новости:Поддержи Мурманск: стартовало голосование за звание Молодёжной столицы России
Глеб Знаменский
21.11.22 10:10
Удивительные дела! Ни разу не был свидетелем таких конфликтов. Звереет народишко.
Комментарий к новости:Право на приём пищи для пассажиров с верхних полок в вагонах узаконили
Елена Молоштан.
19.11.22 18:03
Добрый вечер, мурманчане. Победителем региональных соревнований по скоростной неполной разборке/сборке автомата Калашникова стали учащиеся МБОУ КШМ. Это очень здорово. Браво, рукоплескаем! Но вот в
Комментарий к новости:В Мурманске состоялся муниципальный этап соревнований по разборке и сборке автомата Калашникова
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
311234567891011121314151617181920212223242526272829301234
-Скоро в эфире16:00«Клинический случай». Научно-популярная программа (12+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Только 34% россиян довольны размером своих отпускных выплат, или Когда идти в отпуск в 2023 году-PRO Валюту (16+)Мировые цены на нефть растут, курс доллара снижается к основным мировым валютам-PRO Энергетику (18+)Бюджет 2023: средства на улучшение качества воды и организацию индивидуальных теплопунктов в проекте основного закона заложены-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 29 ноября-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Правительство одобрило создание системы мониторинга многолетней мерзлоты в Арктике
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Только 34% россиян довольны размером своих отпускных выплат, или Когда идти в отпуск в 2023 году
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика