Только 16% россиян готовят подарки на День всех влюбленных

Лишь 16% россиян планируют дарить подарки 14 февраля. Кроме непосредственно тех, с кем состоят в паре, в День влюбленных экономически активные россияне могут поздравлять детей, родителей, друзей. Впрочем, большинство (79%) не планирует дарить подарки на 14 февраля. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после очередного опроса.

На подарки для жён на День святого Валентина в этом году мужья потратят в среднем 4500 рублей. Подарок девушке обойдётся в 4300 рублей. На подарок мужу россиянки планируют потратить 2900 рублей. Подарок для парня в среднем обойдётся в 3200 рублей.

Самые дорогие подарки на 14 февраля — в Москве. Средний бюджет на подарки женам и девушкам составляет 5000 рублей. На подарки мужьям москвички потратят 3400, парням — 3200. В Санкт-Петербурге подарки женам обойдутся в среднем в 4000 рублей, девушкам — 3500, мужьям — 2500, парням — 3000. В Казани и Новосибирске на подарки женам респонденты потратят по 3000 рублей, в Екатеринбурге — 3300. Подарки девушкам в Казани будут стоить 3300 рублей, В Екатеринбурге — 3500, в Новосибирске — 3000. Подарки мужьям в Казани и Новосибирске обойдутся в 2000 рублей, в Екатеринбурге — 2200. На подарки парням в Казани потратят 2200 рублей, в Новосибирске — 2100, в Екатеринбурге — 2000 рублей.

По сравнению с аналогичными исследованиями прошлых лет, число россиян, отказавшихся от поздравления любимых с праздником 14 февраля, продолжает расти.

Время проведения: 2—12 февраля 2024 года.