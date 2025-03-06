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Мурманская область. Арктика (16+)06.03.25 12:00

Только 19% мурманских работников опасаются, что их уволят в ближайшее время

Риск быть уволенным с текущего места работы ощущают 19% жителей Мурманской области, этот показатель не изменился по сравнению с  I кварталом 2024 года (тогда потерять работу опасались также 19%), оставаясь на минимальном уровне, выяснили эксперты hh.ru, ведущей платформы онлайн-рекрутинга в России, в рамках традиционного замера настроений на рынке труда. Опрос проводился с 28 декабря 2024 года по 20 января 2025 года среди 38,3 тысячи работников и соискателей.

Большинство (70%) респондентов из Мурманской области, опрошенных в начале 2025 года, сообщили, что не боятся увольнения по инициативе работодателя. Несмотря на то, что это на 3% ниже, чем в начале прошлого года, доля уверенных в своём положении на работе местных жителей сохраняется на высоком уровне.

Чаще всего риск увольнения работодателем сегодня ощущают соискатели 55 лет и старше – 20,6% из них считают такой риск крайне высоким. Однако за последние несколько месяцев ситуация изменилась в лучшую сторону: так, ещё в IV квартале 2024 года страх потерять работу был у 23,5% соискателей старше 55 лет. Заметно снизилась и доля таких респондентов среди соискателей в возрасте до 18 лет: с 23,0% в конце прошлого года до 16,4% в начале текущего года. В свою очередь, усилились риски потери работы среди соискателей 25-34 лет – сегодня 15,6% из них ощущают угрозу увольнения, тогда как в IV квартале 2024 года таких было 13,7%.

Среди профессий наиболее остро страх потерять работу ощущают маркетологи и специалисты по рекламе – 22% из них признались в ощущении быть уволенными независимо от своих собственных намерений. На втором месте оказались HR-менеджеры (20,2%), на третьем – ИТ-специалисты (20,1%).

Напротив, максимальная доля респондентов, которые не опасаются быть уволенными, наблюдается среди представителей профессиональных сфер «Спорт, салоны красоты» (85,1% уверены, что потеря работы им не грозит), «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (82,6%) и «Медицина, фармацевтика» (81%).

Ответы респондентов на вопрос «По вашим ощущениям, существует ли на текущем месте работы для вас угроза увольнения работодателем?», ответы в %, I кв. 2025 год:

проф.сфера

да

нет

затрудняюсь ответить

Автомобильный бизнес

17

72

11

Административный персонал

15

75

10

Безопасность

16

73

11

Высший менеджмент

19

73

8

Добыча сырья

20

70

10

Домашний, обслуживающий персонал

17

70

12

Закупки

15

74

11

Информационные технологии

20

73

7

Искусство, развлечения, массмедиа

14

77

9

Маркетинг, реклама, PR

22

71

7

Медицина, фармацевтика

10

81

9

Наука, образование

13

80

7

Продажи, обслуживание клиентов

16

75

9

Производство, сервисное обслуживание

16

77

8

Рабочий персонал

15

73

12

Розничная торговля

15

74

10

Сельское хозяйство

14

77

9

Спорт, салоны красоты

8

85

7

Стратегия, инвестиции, консалтинг

9

83

9

Страхование

15

74

11

Строительство, недвижимость

18

71

11

Транспорт, логистика, перевозки

17

73

10

Туризм, гостиницы, рестораны

9

81

10

Управление персоналом, тренинги

20

73

7

Финансы, бухгалтерия

18

71

11

Юристы

13

78

9

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
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