Только 2 из 10 россиян продолжают следить за курсами доллара и евро

Больше 100 рублей за доллар, и почти 110 за евро — россияне считают, что стоимость иностранных валют к 1 мая вырастет почти на 10%. Впрочем, большинство представителей экономически активного населения не следит за новостями с валютной биржи. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1600 граждан из всех округов страны.

Курсом доллара сегодня интересуются 23% россиян, курсом евро — 21%. В ноябре прошлого года интерес к новостям с валютной биржи был чуть выше: за динамикой курса доллара следили 26% россиян, за евро — 24%.

Мужчины наблюдают за котировками валют чаще женщин. Россияне до 34 лет — чаще тех, кто старше. Уровень интереса к валютным курсам растёт с увеличением уровня доходов опрошенных: среди респондентов с зарплатой от 100 тысяч рублей 28% следят за курсом доллара, 31% — за курсом евро.

Народный прогноз стоимости доллара на 1 мая 2024 года — 101,22 рублей (+8% к курсу ЦБ РФ на 17 апреля), евро — 109,66 рублей (+10%). Возможно, сказывается «эффект памяти»: в августе прошлого года за доллар давали больше 100, за евро — 110 рублей.

Время проведения опроса: 1—16 апреля 2024 года.