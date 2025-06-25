Только 20% молодёжи — за ипотеку, 43% — за аренду жилья

Ипотека или аренда: что выгоднее? Среди россиян в 1,5 раза больше тех, кто считает съём в текущих условиях предпочтительнее жилищного кредита. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

На данный момент лишь каждый четвёртый экономически активный россиянин (25%) считает, что взять ипотеку выгоднее. Годом ранее такого мнения придерживалось в полтора раза больше респондентов (38%). Сейчас 37% видят больше плюсов в аренде жилья (в 2024 было 22%). 38% затруднились с ответом.

Сторонники ипотечных кредитов говорят: «Лучше платить за собственное жильё, но при наличии стабильного и достаточного дохода». Их оппоненты возражают: «Процентная ставка слишком большая, чтобы брать квартиру в ипотеку»; «Ипотека — это риски. Сегодня работаешь, а завтра никто не знает, что будет».

Женщины чаще мужчин высказывают мнение, что квартира в ипотеку выгоднее (27% против 24% соответственно). Больше сторонников ипотеки среди респондентов от 35 до 45 лет (30%), среди более молодых — лишь каждый пятый (20%). Молодежь чаще остальных советует снимать квартиру (43%).

Чем выше доход, тем предпочтительнее съём жилья: за него выступают 42% россиян с зарплатой от 100 тысяч рублей, тогда как сторонников ипотеки больше среди тех, кто зарабатывает до 50 тысяч больше (34%).

В регионах чаще, чем в двух столицах бытует мнение, что ипотека выгоднее аренды (29% против 21% в Москве и 25% в Санкт-Петербурге). Тем не менее, приоритетным в финансовом плане респонденты называют съем жилья: в Москве за этот вариант — 38%, в Санкт-Петербурге — 40%, в Регионах — 31%.

Среди риелторов сторонников ипотеки за год также стало меньше (минус 5 процентных пунктов за год), хотя они по-прежнему в большинстве (56%).

Время проведения опроса: 26 мая — 11 июня 2025 года.