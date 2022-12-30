Только 28% россиян знают, как поймать праздничное настроение перед Новым годом

Каждый второй встречает 2023 год без настроения и не скрывает этого. К такому заключению пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Праздничное настроение в преддверии Нового года есть у 28% россиян. 10% имитируют радость, чтобы не расстраивать близких. Каждый второй — без настроения и не пытается это скрыть. Причём среди мужчин больше тех, кто отказывается прятать свои чувства, чем среди женщин. За год соотношение россиян, провожающих старый год с настроением и без, практически не изменилось.

Чем моложе респонденты, тем больше среди них тех, кто радуется грядущему празднику (22% среди россиян старше 45 лет и 43% среди молодёжи до 24 лет).

В предпраздничной суете много раздражающего. Россияне делятся рецептом создания праздничной атмосферы: «Чтобы было настроение, его надо создавать! Украсьте свой дом, купите подарок (себе или кому-нибудь), поставьте новогоднюю музыку или фильм, поешьте мандаринов, наконец!»

Время проведения: 25—28 декабря 2022 года.