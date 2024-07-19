Только 3% россиян игнорируют звонки и сообщения от руководства в нерабочее время

2 из 3 россиян не позволяют себе игнорировать звонки и сообщения от руководства даже вне рабочего времени. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 3000 трудоустроенных представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Звонки, письма и сообщения от руководства в нерабочее время — привычное дело для большинства сотрудников. 66% россиян всегда отвечают на них, 23% россиян делают это не каждый раз, 3% не отвечают вовсе.

Лишь 8% респондентов руководство никогда не звонит и не пишет в нерабочее время.

Россияне старше 45 лет и сотрудники с зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц реже позволяют себе пропускать звонки и сообщения от руководства.

Сотрудники, работающие в гибридном графике, чаще отзываются на звонки и сообщения в нерабочее время, чем те, кто ходит на работу и трудится на удаленке: «Мало ли какие форс-мажорные ситуации могут возникнуть»; «Порой возникают ситуации, требующие немедленного вмешательства в процесс».

Среди представителей распространенных профессиональных групп чаще всего утверждали, что они всегда на связи, снабженцы (83%), экономисты (74%) и администраторы (73%). Сложнее всего работодателю дозвониться в нерабочее время до дизайнеров и программистов.

Время проведения опроса: 1—16 июля 2024 года.