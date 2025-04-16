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Мурманская область. Арктика (16+)16.04.25 14:00

Только 3% сотрудников начинают работать лучше после критики руководства

Ругать сотрудников неэффективно — практически каждый второй начинает работать только хуже. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 3000 трудоустроенных представителей экономически активного населения страны, состоящих в подчинении.

О том, что начальство никогда не портит ему настроение, как и двумя годами ранее, сообщил каждый четвертый россиянин (24%). Однако для 17% сотрудников руководитель ежедневно становится причиной ухудшения эмоционального состояния (+3 п.п. к 2023 году).

Каждый восьмой (12%) сталкивается с негативом со стороны шефа несколько раз в неделю, 14% — несколько раз в месяц, а каждый девятый (11%) — лишь несколько раз в год.

Сотрудники старше 45 лет чаще молодёжи до 35 лет сталкиваются с ежедневными придирками руководства (18% против 12% соответственно). Наиболее уязвимы работники с доходом до 50 тысяч рублей — 31% из них признает, что начальники регулярно портят им настроение.

О том, что никогда не получают негатива от руководства, чаще заявляют мужчины (27% против 22% среди женщин). Молодёжь до 35 лет жалуется на критику реже тех, кто старше (26%). А зарабатывающие от 100 тысяч рублей в месяц — реже сотрудников с меньшим доходом (30%).

При этом эффективность такого подхода вызывает большие сомнения. 45% сотрудников признались, что после взбучки работают только хуже, 43% сказали, что это никак не влияет на их продуктивность, и лишь 3% начинают работать лучше.

Женщины острее воспринимают критику и чаще мужчин отмечают у себя снижение показателей эффективности (47% против 44% соответственно). Любопытно, что чем выше доход сотрудника, тем вероятнее негативные последствия, тогда как менее оплачиваемые работники чаще предпочитают не реагировать и продолжать работать в обычном режиме.

Время проведения опроса: 10 марта — 9 апреля 2025 года.

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