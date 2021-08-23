Только 4 из 10 работодателей принимают на работу соискателей пенсионного возраста на общих основаниях

Российских компаний, готовых рассматривать кандидатов пенсионного возраста наравне с более молодыми соискателями, пока только 42%. К такому заключению пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие представители 1000 компаний из всех округов РФ.

Вследствие демографических процессов и отъезда значительной части трудовых мигрантов российский рынок труда столкнулся с естественным старением рабочей силы. Компаний, рассматривающих соискателей пенсионного возраста на общих основаниях, стало немного больше: 42% сегодня против 38% в 2019 году. «В связи с отсутствием молодых специалистов», — комментируют представители работодателей. Ещё 3 из 10 компаний соискателей пенсионного возраста рассматривают в порядке исключения, руководствуясь их уровнем квалификации и состоянием здоровья: «Если у человека силы позволяют работать». Не готовы трудоустраивать соискателей пенсионного возраста 28% предприятий и организаций: «У нас постоянные контакты с клиентами. Высокий риск заражения коронавирусом».

На общих основаниях соискателей пенсионного возраста чаще всего принимает крупный бизнес (48% против 40% в малых компаниях). Среди компаний различных отраслей наиболее лояльны к кандидатам пенсионного возраста в сфере транспорта и логистики (45%), строительства (44%) и производства (43%).