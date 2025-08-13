Только 5% родителей первоклассников за мужчин-педагогов в начальной школе: первый учитель в России — всё ещё «вторая мама»Высокая инфляция съела часть доходов россиян: растёт просрочка по ипотеке и автокредитам
Только 5% родителей первоклассников за мужчин-педагогов в начальной школе: первый учитель в России — всё ещё «вторая мама»

Идеальный первый учитель в представлении родителей первоклассников — это женщина в возрасте 30—40 лет. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 родителей первоклассников.

Очевидно, что, отдавая ребёнка в школу, родители ждут от педагога типичной женской заботы и мягкости: для 39% отцов и 37% матерей первоклассников женщина — лучшая кандидатура на роль первого учителя их ребёнка.

Предпочли бы учителя-мужчину 5% респондентов (6% отцов и 4% матерей), и, хотя это почти вдвое больше, чем в 2020 году (3%), показатель остаётся очень низким. Для каждого второго родителя (51%) пол не имеет значения.

Отвечая на вопрос о предпочтительном возрасте первого учителя, 37% родителей первоклассников говорили о том, что педагоги в возрасте от 30 до 40 лет — идеальный вариант для их детей в силу достаточного опыта и зрелости, присущих среднему возрасту.

Педагогов до 30 лет предпочитают лишь 8% родителей (в 2020 таких было 6%), 40—50 лет — 19% родителей. Учителей старше 50 лет считают идеальными только 4% (цифра стабильна с 2020 года). 29% родителей считают, что возраст учителя не имеет значения (этот показатель заметно снизился за 5 лет, в 2020 году он составлял 33%).

Интересно, что матери предпочитают учителей 30—40 лет (46% против 27% у мужчин) и реже выбирают нейтральную позицию по возрасту (23%), тогда как отцы гораздо чаще считают возраст неважным (36%) и немного чаще выбирают учителей старше 50 лет (возрастного педагога предпочли бы 6% отцов и только 2% матерей первоклассников).

Время проведения опроса: 29 мая — 29 июля 2025 года.

Последние комментарии

Елена
10.08.25 20:17
Спасибо сотрудникам канала, что оперативно отреагировали на проблему.
Комментарий к новости:Оператор заболел! А пожилые мурманчане не могут получить свои пенсии
SeVFloT83
07.08.25 11:48
Странное умозаключение. А как тогда наш прорыв на западном берегу залива - "Лавна" будет работать?
Комментарий к новости:ММТП сильно проигрывает восточным портам страны по транспортным расходам
Мирон
04.08.25 09:31
Среди ветеранов, думаю, найдется немалая группа людей, которые реализуют свои идеи.
Комментарий к новости:«Сбер» подключился к программе «Единой России» «СВОй бизнес»
