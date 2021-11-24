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Мурманская область. Арктика (16+)24.11.21 16:00

Только 5% жителей СЗФО оценили качество дорог в стране на отлично

Служба исследований крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru выяснила, как россияне добираются до места работы и как оценивают качество дорог в своих регионах. В целом лишь 11% россиян оценили качество дорог на максимальные пять баллов, еще 38% поставили дорогам четыре балла, 31% - тройку, 14% - двойку, 6% - единицу. Средняя оценка качества российских дорог – всего 3,3 балла.

Среди жителей СЗФО пять баллов дорогам в своем регионе поставили лишь 5%, еще 34% поставили четыре балла, 36% оценили дороги на тройку, 16% - на двойку, 10% - на единицу. В среднем дороги в СЗФО заработали 3,1 балла из пяти. Это 12 место среди регионов России, попавших в рейтинг.

Больше всего дорогами в своем регионе довольны жители Тюменской области – они поставили 4,1 балла. На втором месте – Республика Татарстан (3,9 балла), на третьем – Москва (3,8). Также в целом удовлетворены качеством дорог жители Санкт-Петербурга (3,5), Московской области и Краснодарского края (по 3,4 балла). Худшие дороги, по мнению участников опроса, в Новосибирской (2,3), Иркутской (2,4) и Ярославской (2,5) областях.

Любопытно, что к высокой оценке качества дорог более склонны представители профессиональных сфер «Наука, образование», «Автомобильный бизнес» и «Искусство, развлечения, медиа», а вот низкие баллы чаще прочих ставят в сфере «Госслужба, НКО».

В целом только 10% жителей регионов СЗФО готовы проводить в дороге на работу больше 1–1,5 часа. 32% опрошенных в СЗФО хотели бы тратить на это не более 30 минут, 45% - от 30 минут до часа. Ещё 13% жителей СЗФО вообще рассматривают только удаленный формат занятости. Таких больше всего в сферах «Искусство, развлечения, медиа» (21%) и «ИТ, телеком» (19%).

45% жителей Северо-Запада России из тех, кто работает в офисе/на территории компании, предпочитают добираться туда на общественном транспорте, 36% обычно ездят на машине, 25% добираются исключительно пешком, 11% - на корпоративном транспорте. Самая высокая доля тех, кто пользуется общественным транспортом, - в Москве (79%) и Санкт-Петербурге (73%), самая низкая – в Тюменской области (45%) и Республике Татарстан (44%). Больше других россиян ходить пешком любят жители Ленинградской (23%), Свердловской (22%) и Ростовской (20%) областей, а ездить на авто – жители Башкирии (58%) и Татарстана (51%).

Качество дорожного покрытия на участке от дома до нынешнего/последнего места работы в целом устраивает 39% жителей СЗФО (поставили пять или четыре балла). 36% респондентов частично удовлетворены (то есть, поставили три балла), а недовольны (поставили двойки и единицы) – 26%. При этом 23% жителей СЗФО, оценивших качество дорог на двойку и единицу, подавали жалобы в соответствующие органы. Отметим, что это самый высокий показатель по стране, меньше всего на качество дорог жалуются жители Урала (лишь 8%). В целом 68% местных жителей отмечают, что за последние 3–5 лет качество дорог в регионе изменилось в лучшую сторону, только 10% говорят об обратном.

 

Комментарии

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