Только 7% россиян назвали нашу страну мировым лидером космоса

«SpaceX» отправила к МКС второй пилотируемый корабль «Crew Dragon». Теперь у США и России поровну пилотируемых космических полётов в 2020 году. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» выяснил у россиян, какую страну они считают главной космической державой, как оценивают современное состояние космической отрасли страны, влияние кого из отечественных деятелей на ее развитие они считают наиболее значительным.

57% респондентов назвали главной космической державой Россию, каждый пятый — США, 6% — Китай. По мнению 23% опрошенных, российская космическая отрасль стабильно развивается, 7% назвали нашу страну мировым лидером в космосе, 19% считают, что космическая отрасль находится в застое, 14% — в упадке. Для дальнейшего развития космической сферы россияне чаще всего считают необходимым провести реформирование системы её управления (31%) и расширять международное сотрудничество (30%).

Молодежь до 24 лет по сравнению с респондентами старшего возраста главной космической державой реже называла Российскую Федерацию и чаще — США. Мнение о том, что космическая отрасль России развивается стабильно, молодежь высказывала чаще. Респонденты до 24 лет чаще уверены, что следует развивать международное сотрудничество в сфере космоса и проводить мероприятия, способствующие увеличению интереса населения к космической тематике.

За 7 лет россияне стали называть главной космической державой Россию чаще (50% в 2013 году и 57% сегодня), а США — реже (30 и 20% соответственно). О стабильном развитии космической отрасли респонденты стали говорить в 2 раза чаще, чем 7 лет назад (11 и 23%). Рассуждая о необходимых нововведениях для дальнейшего развития отрасли, россияне стали реже упоминать необходимость реформирования системы управления (46 и 31%), а вот тема международного сотрудничества стала упоминаться в 1,5 раза чаще (20 и 30%), о том, что нужно повышать заинтересованность населения, также стали говорить чаще (18 и 23%).

Безоговорочным лидером в хит-параде любимых песен россиян о космосе стала «Трава у дома» ВИА «Земляне»: 48% голосов.

В первой тройке отечественных деятелей, оказавших наибольшее влияние на развитие космонавтики, по мнению россиян, — Ю.А. Гагарин (68%), С.П. Королев (53%) и К.Э. Циолковский (32%).