Только 7% россиян не нравятся длинные выходные в мае

2 из 3 россиян одобряют длинные майские выходные, против — лишь 7%. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Согласно постановлению правительства РФ в этом году на майские праздники россияне отдыхают дважды по 4 дня: 1—4 и 8—11 мая.

Что думают россияне по поводу такого количества выходных?

7 из 10 опрошенных положительно восприняли эту новость: «Хорошо отдохнуть полезно для здоровья»; «Обработку приусадебных участков никто не отменял». 7% высказались против: «Работать нужно, а не отдыхать»; «Сказывается на зарплате».

18% восприняли майские выходные равнодушно («У меня сменный график работы»; «На вахте нет праздников»), а ещё 7% затруднились с ответом («С одной стороны хорошо, с другой — не очень: расслабляешься и потом сложно настраиваться на рабочий режим»).

Женщины чаще мужчин радуются майским праздникам (75% против 61% соответственно). Чем старше респонденты, тем меньше у них энтузиазма по поводу предстоящих выходных: среди молодежи до 35 лет одобряют подобный отдых в мае 71%, а среди граждан старше 45 лет — только 65%.

В июне нас также ждут 4 выходных подряд.

Время проведения опроса: 21 апреля — 6 мая 2025 года.