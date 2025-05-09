Праздничные салюты в городах-героях России в 22.00 по местному времени станут яркой кульминацией Великой Победы9 мая РЖД проведут всероссийскую акцию «Гудок Победы»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)09.05.25 18:00

Только 7% россиян не нравятся длинные выходные в мае

2 из 3 россиян одобряют длинные майские выходные, против — лишь 7%. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Согласно постановлению правительства РФ в этом году на майские праздники россияне отдыхают дважды по 4 дня: 1—4 и 8—11 мая.

Что думают россияне по поводу такого количества выходных?

7 из 10 опрошенных положительно восприняли эту новость: «Хорошо отдохнуть полезно для здоровья»; «Обработку приусадебных участков никто не отменял». 7% высказались против: «Работать нужно, а не отдыхать»; «Сказывается на зарплате».

18% восприняли майские выходные равнодушно («У меня сменный график работы»; «На вахте нет праздников»), а ещё 7% затруднились с ответом («С одной стороны хорошо, с другой — не очень: расслабляешься и потом сложно настраиваться на рабочий режим»).

Женщины чаще мужчин радуются майским праздникам (75% против 61% соответственно). Чем старше респонденты, тем меньше у них энтузиазма по поводу предстоящих выходных: среди молодежи до 35 лет одобряют подобный отдых в мае 71%, а среди граждан старше 45 лет — только 65%.

В июне нас также ждут 4 выходных подряд.

Время проведения опроса: 21 апреля — 6 мая 2025 года.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Где в России вахтовикам заплатят самые высокие зарплаты? А также насколько конкурентны зарплаты в СЗФО? Аналитика hh.ru
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВМурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНА
-

Последние комментарии

Татьяна
05.05.25 13:31
Здравствуйте. А почему вы пишете, что Забег.РФ 19 мая, если он 24 мая? *** День добрый! Вы зашли на сообщение за 2024 год. В то время это мероприятие проходило 19 мая. И Вы правы, в этом году «За
Комментарий к новости:СПОРТИВНАЯ АФИША
Viktor Pavlov
04.05.25 08:59
Пояснили бы, а как они пролетели от Украины до Заполярья необнаруженными? Такое расстояние преодолеть бумажный самолётик не сможет...
Комментарий к новости:Над территорией Мурманской области сбили три украинских БПЛА
Kermit
25.04.25 21:36
Председатель Следственного комитета поручил доложить о ходе проверки по факту строительства торгового центра в Мурманской области В соцмедиа сообщается, что в городе Мурманске участок во дворе жило
Комментарий к новости:Платите 100 миллионов или останавливайте стройку!
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал мурманчанам, должен ли работодатель сократить рабочий день перед праздниками
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире21:15«Свидетели». Художественный фильм (16+)23:00«Неизвестные сражения Великой Отечественной». Документальный фильм (16+)23:40«Бой местного значения». Художественный фильм (16+)
-PRO Деньги (16+)Зарплата мурманских кондитеров и пекарей за год выросла на 12 тысяч рублей и стала выше средней по РФ-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 23 копейки, доллар потерял 10 копеек-PRO Энергетику (18+)Котельную филиала АО «МЭС» «Мурманская теплосеть» в районе Абрам-Мыс полностью модернизируют-PRO ЖКХ (18+)В преддверии майских праздников работа жилищно-коммунальных служб Северного флота была переведена на усиленный режим работы-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)Для дропперов готовят уголовную ответственность
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»