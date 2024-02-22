Только 9 из 100 россиян, увольняясь по собственному желанию, не готовы обсуждать условия, при которых готовы остаться

86% увольняющихся могут поменять свое решение, если компания пойдёт им на уступки, — и далеко не всегда дело в деньгах. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие экономически активные граждане из всех округов страны, имеющие опыт увольнения по собственному желанию.

Вспоминая своё последнее увольнение по собственному желанию, каждый второй россиянин рассказал, что мог бы остаться при условии повышения заработка. 16% опрошенных пересмотрели бы своё решение, если бы получили гарантии смены непосредственного руководителя. Если бы компании удалось оздоровить психологическую обстановку в коллективе и улучшить условия труда, остались бы на старом месте также по 16% респондентов. 15% отказались бы от ухода, если бы руководитель предложил им повышение.

Перевод на другую должность и новые обязанности могли удержать 9% опрошенных. 8% не стали бы увольняться, получив возможность работать удаленно. Новые интересные задачи удержали бы от ухода 7% россиян, изменение графика работы — 6%. 3% готовы были поменять своё решение об увольнении, получив расширенный компенсационный пакет и возможность пройти обучение за счет компании. И только каждого одиннадцатого ничто не смогло бы удержать от увольнения.

Отговорить от ухода мужчин нередко можно обещанием карьерного роста и улучшения условий труда. Женщинам же значительно чаще нужна удаленка. Россияне старше 45 лет чувствительны к атмосфере в коллективе, от увольнения их также чаще может удержать перевод к другому руководителю. Сотрудников до 34 лет можно удержать гарантиями улучшения условий работы и интересными задачами. Однако на первом месте для всех — зарплата.

Время проведения опроса: 10—16 февраля 2024 года.