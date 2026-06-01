Только каждый четвёртый россиянин считает детство современных детей счастливее своего
Только каждый четвёртый россиянин считает детство современных детей счастливее своего

1 июня — Международный день защиты детей. В преддверии этой даты технологический лидер в области HR, крупнейший сервис по поиску работы и подбору персонала в России «SuperJob» представил данные опроса, посвящённого сравнению детства разных поколений. В исследовании приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Согласно полученным данным, лишь 24% россиян полагают, что нынешние дети живут счастливее, чем они сами в свои юные годы. Противоположной точки зрения придерживается каждый второй (52%). Оставшиеся 24% респондентов затруднились с однозначной оценкой.

Анализ результатов показывает, что с возрастом опрошенных их позиция становится более категоричной. Среди граждан младше 35 лет 48% уверены, что современное поколение не счастливее предыдущих. Среди опрошенных старше 45 лет эта доля возрастает до 58%. При этом три из десяти молодых респондентов признаются, что не могут провести чёткую параллель между своим детством и детством сегодняшних детей.

Интересно, что уровень образования также влияет на восприятие: участники опроса со средним профессиональным образованием чаще считают современных детей более счастливыми (32%), чем респонденты с высшим образованием (20%).

Особую роль играет и наличие собственных детей. Россияне, уже ставшие родителями, в 32% случаев оценивают детство нынешнего поколения как более счастливое (против 16% среди бездетных). Те, у кого детей пока нет, чаще сомневаются в ответе — доля затруднившихся в этой группе достигает 32%.

За 19 лет, прошедших с момента проведения первого подобного опроса, тенденция остаётся неизменной: россияне склонны идеализировать своё прошлое и критиковать условия взросления нового поколения. В комментариях участники приводили типичные аргументы: «Много гаджетов, а в нашем детстве нас домой с улицы нельзя было загнать»; «Может, возможностей и игрушек, сладостей, мультиков у нынешних детей и больше, но это не значит, что они счастливее»; «В чем-то счастливее: в моём детстве не было нормальных детских площадок, только песочницы и «муравейник». А в чём-то хуже, например, школьная программа и ЕГЭ. И нельзя гулять одним — только со старшими».

Время проведения опроса: 18—20 мая 2026 года.

Последние комментарии

Александр
14.05.26 14:09
ул. Полярный круг, 4 - нет холодной и горячей воды. *** Редакция хорошо понимает Вас, но писать отклик к сообщению за 2021 год, как-то напрасно. За это время можно было бы сообщить о коммунальной бе
Комментарий к новости:Десятки домов в Первомайском округе Мурманска на ночь останутся без горячей воды и отопления
An
06.05.26 23:22
Спасибо, познавательно!
Комментарий к новости:В детском технопарке «Кванториум» в Мурманске стартовал межрегиональный биохакатон «БиоТехПрофи»
Д.О Вернер
05.05.26 21:59
Интересно, в какой ШУКСе будут набирать консервных мастеров, и где они планируют получать номера консервного завода? И какое ограничение будет по количеству нематод? Наверное введут конусную банку № 3
Комментарий к новости:Закон о консервировании печени трески на прибрежных судах подписан Президентом РФ Владимиром Путиным
