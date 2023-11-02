Только каждый одиннадцатый россиянин верит в то, что в «чёрную пятницу» честно снижают цены

За три года количество россиян, которые считают скидки в «чёрную пятницу» обманом, возросло на четверть. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны.

По мнению лишь 9% россиян, «чёрная пятница» — это скорее честное снижение цен. 76% респондентов считают ноябрьскую распродажу обманом. По сравнению с 2020 годом россиян, критикующих «черную пятницу», стало больше на четверть (три года назад таковых было 60%).

Мужчины чаще женщин называют большую распродажу в ноябре нечестной акцией: 81% против 69%. Респонденты старше 45 лет убеждены в этом чаще тех, кто моложе. Россияне с доходом от 80 тысяч рублей в месяц — чаще граждан с меньшей зарплатой.

Как и в прошлом году, 71% не будет приобретать товары в «черную пятницу». Планирует покупки только каждый десятый.

Средняя сумма, которую россияне готовы потратить в «чёрную пятницу», по сравнению с прошлым годом выросла на 6000 рублей и составляет 17500 рублей. Больше денег россияне тратили в ноябрьскую распродажу только в 2021 году — в среднем 18500 рублей.

3 из 10 опрошенных в «чёрную пятницу» планируют покупать бытовую технику и электронику. Приобрести одежду со скидками хотят 19% респондентов, гаджеты — 14%. По 7% планируют купить косметику и обувь, по 5% — товары для дома и мебель. Товары для детей и продукты питания в черную пятницу планируют купить по 2% россиян.

Время проведения опроса: 26—31 октября 2023 года.